Marmara’yı saran müsilaj sorunu büyüyor. İTÜ UHUZAM tarafından Mart ayından itibaren alınmaya başlanan uydu kayıtlarında, Marmara Denizi’nde müsilajın 10 günde 3 kat arttığı belirlendi. Uydu aracılığıyla uzaydan görüntülenen müsilaj turizmcileri de kaygılandırıyor. Jolly Pazarlama Direktörü Yasemin Develioğlu, mevcut Marmara rezervasyonlarında henüz iptal talepleriyle karşılaşmadıkları bilgisini verirken, “Marmara için risk büyük. Durumu yakından takip ediyoruz.” açıklaması yaptı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHUZAM), Marmara Denizi’nde ortaya çıkan müsilajı (deniz salyası) uydu aracılığıyla uzaydan görüntüledi.

Türkiye’nin ilk uydu yer istasyonu İTÜ UHUZAM, Marmara Denizi’nde ortaya çıkan müsilajın dağılımını ve yoğun olduğu bölgeleri tespit etmek için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Marmara Denizi’ndeki müsilaj dağılımı, Pleiades, Spot 5 ve Spot 6&7 uyduları aracılığıyla görüntülendi. Uzaydan alınan görüntü kayıtlarıyla Marmara Denizi’nde müsilajın alanları tespit edildi.

10 günde 3 kattan fazla arttı

Mart ayından itibaren alınmaya başlanan uydu kayıtlarında, Marmara Denizi’nde müsilajın artış hızı da belirlendi.

Müsilajın, Marmara Denizi’nin Kapıdağ Yarımadası’ndan İzmit Körfezi’ne kadar olan doğu bölümünde, 14 Mayıs’ta 25, 19 Mayıs’ta 58 , 24 Mayıs’ta 85 kilometrekarelik alana ulaştığı uydu görüntülerinden tespit edildi. Söz konusu alanda 10 günde 3 kattan daha fazla bir müsilaj artışı olduğu görüldü.

Uydu görüntülerinde, müsilajın en çok İzmit Körfezi ile çevresi, İstanbul’da Anadolu Yakası’nın kıyı alanları ve Adalar civarında olduğu belirlendi.

Yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinde, müsilajın zaman zaman Marmara Denizi’nin tamamına parça parça dağıldığı görüldü.

“Rezervasyonlarda iptal yok”

Marmara Denizi’ne kıyısı olan birçok ilde görülen müsilaj turizm için de tehdit oluşturuyor. Ekonomist’e değerlendirmede bulunan Jolly Pazarlama Direktörü Yasemin Develioğlu, “Şu an Ege ve Akdeniz tatil destinasyonlarında bir yayılma söz konusu değil, o yüzden de rezervasyonlarımızda herhangi bir iptal yok. Mevcut Marmara rezervasyonlarında da daha iptal talepleriyle karşılaşmadık ama Marmara için risk büyük. Durumu yakından takip ediyoruz. Başlatılan temizlik çalışmalarının kararlılıkla devam ettirilmesi çok kritik.” diye konuştu.