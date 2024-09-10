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Uzmanlar, ECB'nin faiz indirimlerini yakın zamanda hızlandırmasını beklemiyor

Uzmanlar, Avrupa Merkez Bankasının (ECB), eylül toplantısında politika faizlerinde 25 baz puanlık indirim yapmasına kesin gözüyle bakmasına karşın yakın zamanda faiz indirimlerinde hızlanma olmayacağını ve Banka'nın ekim ayında faizlerde değişiklik yapmayacağını tahmin ediyor.

10 Eylül 2024 | 11:20
Uzmanlar, ECB'nin faiz indirimlerini yakın zamanda hızlandırmasını beklemiyor

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enflasyon verilerinin olumlu yönde gitmesi ve ücret artışlarının da yavaşlamasıyla bu hafta yapılacak ECB toplantısında faiz indiriminin neredeyse kesinleştiğini belirtti.

Enflasyon yavaş yavaş hedefe doğru yaklaşırken, aynı zamanda ekonomik toparlanmanın da yavaşladığının görüldüğünü ve bu durumun daha fazla parasal genişlemeye yönelik argümanı güçlendirdiğini ifade eden Houte, "Bununla birlikte ECB'nin dikkatli davranacağına, politika faizlerini sadece 25 baz puan düşüreceğine ve kısa vadede daha fazla faiz indirimi yapma taahhüdünde bulunmayacağına inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Houte, Banka'nın şu an için verilere bağlı kalabileceğini belirterek, "Önümüzdeki 12 ayda kısa vadeli faiz oranlarının 150 baz puan düşürülmesini bekliyoruz." dedi.

ECB'nin odak noktasının faiz indirimlerinin hızı olması bekleniyor

Rabobank Kıdemli Makrostratejisti Bas Van Geffen de 25 baz puanlık bir faiz indiriminin daha neredeyse kesin gibi göründüğünü ve odak noktasının, toplantının ardından faiz indiriminin hızı olacağını söyledi.

ECB üyeleri arasında tartışmaların daha canlı şekilde olabileceğini aktaran Geffen, yönetim kurulu üyeleri arasında "güvercinlerin" büyümenin görünümü, "şahinlerin de" aşırı gevşemenin dezenflasyonist eğilimi yavaşlatabileceği konusunda endişe duyduğunu ifade etti.

Geffen, yapılması beklenen faiz indirimlerinin ECB'nin faiz indirimi döngüsünü hızlandırdığı yönünde bir işaret olarak görülmemesi gerektiğini kaydetti.

Enflasyon görünümünün önemli ölçüde iyileşmesi halinde ECB'nin, faiz indirimlerinde hızlanabileceğini belirten Geffen, ancak böyle bir hızlanmanın ekim ayında gerçekleşmesinin pek olası görünmediğini ifade etti.

Geffen, Avro Bölgesi'nden ekonomik görünümün giderek daha staglafyonist bir hal aldığını vurgulayarak, bölgesel büyüme görünümüne ilişkin aşağı yönlü riskler olduğuna ancak inatçı ve zorlu enflasyon riskinin devam ettiğine dikkati çekti.

Ücretler, verimlilik ve karlar arasındaki üçlü ilişkinin enflasyon görünümü için önemli olduğuna işaret eden Geffen, "Önceki faiz kararı toplantısından bu yana açıklanan veriler, hem eylül ayında faiz indirimi için teşvik sağladı hem de uzun vadede endişelenilecek bazı şeyler olduğunu gösterdi." dedi.

"Aralık ayında 25 baz puanlık indirim ihtimali var"

Berenberg Başekonomisti Holger Schmieding ise ECB'nin, politika faizlerinde muhtemelen 25 baz puanlık bir indirime gideceğini ancak faiz indirimlerinin hızına ilişkin herhangi bir sözlü yönlendirme yapmayabileceğini söyledi.

Banka'nın ekimde faiz oranlarında değişiklik yapmayabileceğini, aralık ayında ise 25 baz puanlık indirim ihtimali bulunduğunu ifade eden Schmieding, faiz oranlarına ilişkin 2025 görünümünün ise belirsiz olduğunu kaydetti.

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