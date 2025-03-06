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Uzmanlar Merkez Bankasının faiz kararını değerlendirdi

Uzmanlar, Merkez Bankasının faiz indiriminin şubat ayına ilişkin enflasyon rakamları sayesinde olduğunu ancak enflasyona dair riskler göz önüne alındığında faiz indirimlerinin beklenenden biraz daha sınırlı olabileceği öngörüsünde bulundu.

06 Mart 2025 | 17:29
Uzmanlar Merkez Bankasının faiz kararını değerlendirdi

  

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 42,50'ye çekti.

AA Finans Analisti ve Ekonomist Haluk Bürümcekçi, Kurulun enflasyon eğilimine ilişkin olumlu değerlendirmelerini sürdürürken, büyüme görünümü için daha temkinli bir söylem tercih ettiğinin görüldüğünü belirtti.

TCMB'nin, kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceği, likidite koşullarının yakından izlenmeye ve sterilizasyon araçlarının etkili şekilde kullanılmaya devam edileceği mesajını tekrarladığını vurgulayan Bürümcekçi, "Bu ise çok kısa vadede yeni bir tedbir öngörülmediğini düşündürmüştür." dedi.

Bürümcekçi, şöyle devam etti:

"Merkez Bankası yakın vadede enflasyonun seyri açısından bir sinyal vermezken, faiz indirimlerinin devam edebileceği mesajını vermiştir. Ancak enflasyon görünümü üzerindeki riskler dikkate alındığında yıl genelinde toplam indirimlerin piyasa fiyatlamasından daha sınırlı olabileceğini düşünmeye devam ediyoruz."

TCMB'nin politika faizini beklentilere paralel indirmesinin TL açısından nötr bir gelişme olduğunu söyleyen Bürümcekçi, Bankanın bundan sonraki politika faizi adımlarını, enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacağı mesajını tekrarladığını aktardı.

‘DOLAR/TL'NİN İSTİKRARLI BİR SEYİR İZLEMESİNİ BEKLİYORUZ’

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, TCMB'nin beklentiler doğrultusunda 250 baz puanlık faiz indirimlerine devam ettiğini belirtti.

"Merkez Bankasının faiz indirimi şubat ayındaki düşük TÜFE rakamları ve liranın son bir haftadır dolara karşı istikrarı sayesinde mümkün oldu." değerlendirmesinde bulunan Drimal, Bankanın politika metninde büyük bir sürpriz veya değişiklik bulunmadığını aktardı.

Drimal, TCMB'nin 2024 sonlarında toparlanmasına rağmen iç talebin hala enflasyonu düşürücü etkide bulunduğu düşüncesine sahip olduğunu dile getirdi.

Bu açıdan bakıldığında, iç talebe dair politikalarda mümkün olduğunca kısıtlayıcı kalınmasının önemli olduğunu aktaran Drimal, "Genel olarak lirayı hala beğeniyoruz ve dolar/TL'nin mevsimsel para girişleri nedeniyle ilkbahar ve yaz mevsimlerinde istikrarlı bir seyir izlemesini bekliyoruz." diye konuştu. AA

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Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
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Arçelik, temettü kararını duyurdu
Sabancı Holding temettü kararını açıkladı
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