Vakıfbank’tan ihraç
VakıfBank, ipotek teminatlı menkul kıymet (İTMK-covered bond) programı kapsamında 2019 yılının ikinci işlemine imza attı.
Tahsisli satış formatında gerçekleştirilen ihraç işleminin büyüklüğü 1 milyar 118 milyon TL olurken, işlemin vadesi ocak ayında gerçekleştirilen işleme benzer şekilde yine sekiz yıl oldu.
Böylelikle henüz yılın başında VakıfBank’ın 2019 yılında İTMK-covered bond programı kapsamında gerçekleştirdiği ihraç tutarının büyüklüğü 1,5 milyar TL’yi aştı.
Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, “Yurtdışından teminatsız borçlanma maliyetlerinin yükseldiği bir dönemde gerek yüksek kredi notu gerekse sağlam teminatlı yapısı ile covered bond programımız bize uluslararası piyasalardan uzun vadeli ve düşük maliyetli fonlama olanağı sağlıyor” diyor.
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