İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da her geçen gün vaka sayısının azaldığını belirterek, en çok düşüşünün Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi’de yaşandığı açıkladı. Yerlikaya, “En az düşüş ise; Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu’nda” dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya’nın açıklamaları şöyle:

“Yılın ilk #filyasyon toplantısı sonrası şunu memnuniyetle söyleyebilirim: Her geçen gün vaka sayımız azalıyor. Geçen haftaya oranla en çok düşüş; Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi’de.