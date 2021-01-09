İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da her geçen gün vaka sayısının azaldığını belirterek, en çok düşüşünün Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi’de yaşandığı açıkladı. Yerlikaya, “En az düşüş ise; Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu’nda” dedi.
“Yılın ilk #filyasyon toplantısı sonrası şunu memnuniyetle söyleyebilirim: Her geçen gün vaka sayımız azalıyor. Geçen haftaya oranla en çok düşüş; Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi’de.
Yılın ilk #filyasyon toplantısı sonrası şunu memnuniyetle söyleyebilirim:
Her geçen gün vaka sayımız azalıyor.
Geçen haftaya oranla en çok düşüş;
Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi’de.
⚠️En az düşüş ise;
Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu’nda.😷↔️🧴 pic.twitter.com/tpAitMUCsA
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 9, 2021
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