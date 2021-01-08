Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da koronavirüs vaka sayılarında düşüş olduğunu söyledi.

Bakan Koca, twitter’dan şu mesajları paylaştı:

Bakan Koca aşıda son durumu açıkladı: Planlama nasıl yapılacak? Kimler aşı olacak?

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Valilerimiz ve il sağlık müdürlerimizle ayrı ayrı görüşüp salgın ile ilgili durum değerlendirmesi ve aşı hazırlıklarını ele aldık. Son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir’de vaka sayısında %40, Ankara ve Bursa’da %60’a yakın düşüş oldu. pic.twitter.com/FfnfsrREWn

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 8, 2021