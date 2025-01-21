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Valilikten açıklama: Sivas'ta otelde patlama, 4 yaralı var

Sivas'ta Yıldızdağı Kayak Merkezi'ndeki bir otelde, kadın kayak sporcularının dinlenme odasında bir patlama meydana geldi. Açıklamaya göre patlamada 2 kayak sporcusu ve 1 antrenör hafif şekilde, 1 antrenör ise elinde ve yüzünde ikinci derece yanıklar olacak şekilde yaralandı.

21 Ocak 2025 | 11:50
Valilikten açıklama: Sivas'ta otelde patlama, 4 yaralı var

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

21.01.2025 günü saat 09.20 sıralarında, Yıldızdağı Kayak Merkezinde Buruciye AŞ'ye ait otelin (Yıldızhan Otel) alt katında bulunan kadın kayak sporcularının dinlenme odasında nedeni henüz bilinmeyen küçük çaplı bir patlama meydana gelmiş, 2 kayak sporcusu ile 1 antrenör hafif şekilde, 1 antrenör ise elinde ve yüzünde ikinci derece yanıklar olacak şekilde yaralanmışlardır.

- Yaralılar ambulans helikopter ve diğer ambulanslarla il merkezinde bulunan hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanılmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Patlamanın nedeni ile ilgili ekiplerimizce tahkikata başlanmıştır.
 

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