Bloomberg News’in haberine göre Elon Musk, danışmanlarının Cuma günü Twitter’a şirkete birleşme anlaşmasını feshettiğini resmen bildiren bir mektup gönderdiğini söyledi.

Elon Musk’ın avukatları, ABD Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu’na Tesla ve SpaceX CEO’sunun Twitter’ı satın alma anlaşmasını feshettiğini bildirdi ve twitter’ı birleşme anlaşmasının “birden çok hükmünü esaslı şekilde ihlal etmekle” suçladı. Haberin ardından Twitter hisseleri yaklaşık %6 düşerken, Tesla hisseleri haberden olumlu etkilendi.

Karar, kaynakların Washington Post’a anlaşmanın spam ve bot hesapları konusunda “ciddi tehlikede” olduğunu söylemesinden bir gün sonra geldi.

HANGİ GEREKÇELER VAR?

CNBC’nin haberine göre mektupta, Skadden Arps avukatı Mike Ringler, “Twitter, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmedi” diyor. Ringler, twitter’ın sözleşmenin gerektirdiği gibi Musk’a istediği ticari bilgileri sağlamadığını iddia etti. Musk daha önce Twitter’ın paraya çevrilebilen günlük aktif kullanıcılarının (mDAU’lar) yaklaşık %5′inin spam hesapları olduğu yönündeki iddialarını değerlendirmek istediğini söylemişti.

Ringler, “Twitter bu bilgiyi sağlamayı başaramadı veya reddetti. Twitter bazen Bay Musk’ın taleplerini görmezden geldi, bazen haksız görünen nedenlerle reddetti ve bazen Bay Musk’a eksik veya kullanılamaz bilgiler verdi” iddialarında bulundu.

Twitter, mektupta maddi olarak yanlış beyanlar nedeniyle anlaşmayı ihlal etmekle suçlandı. Bu suçlama, Musk’ın Twitter platformundaki spam hesaplara ilişkin kendi ön incelemesine dayanıyor. Twitter, yalnızca kamuya açık bilgilerden spam hesapları hesaplamanın mümkün olmadığını ve %5 rakamına ulaşmak için bir uzman ekibinin inceleme yaptığını söylemişti.

Ringer, “Bu analiz devam ederken, tüm göstergeler, Twitter’ın mDAU’larına ilişkin kamuya açıklamalarının birçoğunun ya yanlış ya da maddi olarak yanıltıcı olduğunu gösteriyor” dedi.

Ringer, ayrıca Twitter’ın, şirketteki son işten çıkarmalarına işaret ederek, olağan iş akışını değiştirmeden önce Musk’ın onayını alma anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini iddia etti.

Anlaşma şartlarına göre Musk, anlaşmadan çekilirse 1 milyar dolar ödemeyi kabul etmişti. Şimdi gözler twitter’a çevrilmiş durumda.