Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı Suat Sarıgül görevden alınarak, yerine Kamu İhale Kurulu Üyesi Necmi Keskinsoy atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığında bazı atamalar yapıldı. Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı Suat Sarıgül görevden alınarak, yerine Kamu İhale Kurulu Üyesi Necmi Keskinsoy atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Cebrail Taşkın atandı.

Bir başka atama kararında ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişliği’ne Mehmet Alper Kan ve Abdurrahman Çalık getirildi.