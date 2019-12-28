Vergi ve harçlara yeni yıl zammı: Kim ne kadar ödeyecek?
Vergi ve harçlar 1 Ocak 2020’den itibaren geçerli olacak şekilde yüzde 22,58 oranında zamlandı. Pasaport, ehliyet, motorlu taşıtlar vergisi ve cezalarda uygulanacak yeni fiyatlar şöyle:
PASAPORT HARCI 208, EHLİYET 751 LİRA OLDU
Yeni yılda 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 208,3 lira, 1 yıl süreli olanlar için 304,4 lira, 2 yıl süreli olanlar için 497 lira, 3 yıl süreliler için 705,9 ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 994,8 lira oldu. 2020’de A sınıfı sürücü belgesi harcı 249,3 lira olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 751,7 lira olarak uygulanacak.
Gelecek yıl mahkemeye başvurma harçları 25 liradan, icraya başvurma harçları 54,40 liradan başlayacak. İflasın açılması veya konkordato isteğiyle masaya katılma harcı 89,6 lira olacak.
İTHAL TELEFON HARCI BİN 838 LİRAYA ÇIKTI
Ticari amaçlı olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları amacıyla yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım izni için ödenmesi gereken harç tutarı 1838,7 liraya çıktı.
CEZALAR DA ARTTI
Yeni yılda para cezaları da arttı. Buna göre, usulsüzlük cezaları derecelerine göre 4,7 lira ile 220 lira arasında değişecek. Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması şeklindeki usulsüzlüklere ilişkin cezalar da 350 liradan başlayacak.
Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğine göre de konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 47 kuruş, diğer belediyelerde 35 kuruş olarak hesaplanacak.
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e göre de motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 303 bin 200 liranın altında olan binek otomobil, panelvan, pikap, arazi taşıtı, ATV, cip gibi taşıtların, engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olan malul veya engelliler tarafından 5 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV’den istisna tutuldu.
MTV YÜZDE 12 ARTTI
Öte yandan Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları ise yeniden değerleme oranı yerine, Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda yüzde 12 oranında artırıldı.
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğine göre 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 santimetreküpe kadar olan otomobillerin vergisi, 964 lira ile 1156 lira arasında değişecek.
Aynı yaş grubundaki motor silindir hacmi 1301 santimetreküp ile 1600 santimetreküp arasındaki otomobillerin vergisi de 1678 lira ile 2 bin 14 lira arasında olacak. 4001 santimetreküpün üzerindekilerin vergisi ise 42 bin 97 lira ile 45 bin 924 lira arasında değişecek.
Yıllık vergi tutarı, 1-6 yaş arası minibüslerde 1152 lira, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 2 bin 908 lira, bin 500 kilograma kadar kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda 1033 lira olacak.
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre de 2020 yılına ait emlak vergi değerleri, 2019 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı (yüzde 11,29) kadar artırılarak hesaplanacak.
Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde 2019 yılı için alınması gereken maktu özel iletişim vergisi (ÖİV) tutarı 79 lira olarak belirlendi.
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