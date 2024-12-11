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Vizesiz seyahat edilebilecek yılbaşı pazarları rotaları

Enuygun, vizesiz seyahat edilebilecek yılbaşı pazarları rotalarını listeledi.

11 Aralık 2024 | 03:16
Vizesiz seyahat edilebilecek yılbaşı pazarları rotaları

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sırbistan, vizesiz ziyaret edilebilecek en gözde rotaların başında yer alıyor. Kalemegdan, Nikola Tesla Müzesi başta olmak üzere ziyaret edebilecek pek çok yerin bulunduğu Belgrad'ta 10 Aralık-15 Ocak arasında yılbaşı pazarı kuruluyor.

Belgrad'a yaklaşık 70 kilometre mesafedeki Novi Sad kentinde 25 Kasım–26 Aralık arasında kurulan pazar, Avrupa'nın en iyi yeni yıl pazarı olarak görülüyor. Novi Sad Katedrali'nin karşısındaki Özgürlük Meydanı'na kurulan, tüm meydanın baştan başa süslendiği pazar rotaları arasında yer alıyor.

Vizesiz yerlerin popüleler destinasyonlarından biri de Karadağ. UNESCO Dünya Mirası listesinde de yer alan Kotor, 1 Aralık – 6 Ocak 2025 tarihleri arasında kurulan el yapımı yöresel yiyecekler, Karadağ şarabı, takılar, çeşit çeşit hediyelik eşyaların satıldığı yeni yıl pazarı olarak öne çıkıyor. Karadağ'ın başkenti Podgorica da doğası, kültürü ve vizesiz ulaşım fırsatıyla ülkemizden çok sık seyahat edilen rotaların başında geliyor. Pazar, bu yıl 1 Aralık - 6 Ocak 2025 tarihleri arasında açık kalacak.

Karadağ'ın sahil şehri Budva da, yılbaşı döneminde gezilebilecek diğer destinasyonlardan. Tarihi eski şehir bölgesinde kurulan yeni yıl pazarı, renkli dekorasyonları ve tarihi dokusuyla farklı deneyim yaşatırken, Square of the Arms'ta 10 Aralık–7 Ocak 2025 arasında kurulan pazar, deniz manzarasına karşı alışveriş yapmanın yanı sıra eğlence fırsatı da sunuyor. Yerel el sanatları, yöresel tatlar ve Karadağ'a özgü sıcak içecekler bulabileceğiniz yeni yıl pazarında sahne gösterileri, konserler ve sokak sanatçılarının müzikleriyle yılbaşı ruhunu yaşatıyor.

Listede yer alan bir diğer rota ise vizesiz gidilebilecek Balkan ülkelerinden Kuzey Makedonya. Başkent Üsküp'te kurulan yeni yıl pazarı, çok büyük olmasa da her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Üsküp'ün merkezinde 12 Aralık–12 Ocak 2025 arasında kurulan pazar, renkli ve eğlenceli atmosferiyle gezilmesi gereken noktalardan biri.

- Kosava'nın başkenti Priştine'de kurulan pazar, her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapıyor

Kosava'nın başkenti Priştine'de kurulan pazar, her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapıyor. Vizesiz ziyaret edilebilen ve 7–30 Aralık arasında açık olacak olan pazarda geleneksel el sanatlarından örnekler yer alıyor.

Yerel lezzetlerin sunulduğu yeni yıl pazarında Arnavut mutfağından geleneksel tatlı Flia dikkati çekerken, Hünkar Camii, Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi, Skanderbeg (İskender Bey) Meydanı ve Heykeli gibi turistik noktaların başında geliyor.

Ferhadija Caddesi ve Eternal Flame Anıtı civarında 1 Aralık 2024-7 Ocak 2025 arasında kurulan Saraybosna yeni yıl pazarında bölgenin geleneksel mutfağını, sıcak içeceklerin ve el yapımı ürünlere erişme imkanı sunuyor.

Hediyelik eşya olarak Bosna'nın ünlü bakır işçiliği ürünleri seçenek olarak öne çıkarken, şehrin tarihi dokusuyla birleşen pazar boyunca düzenlenen konserler, ışık gösterileri ve etkinlikler ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.

Türkiye'den vizesiz ziyaret edebilecek rotalardan bir diğeri de Gürcistan'ın başkenti Tiflis. Tarihi kiliseleri, sarayları ve müzeleriyle açık hava müzesi izlenimi veren Tiflis'de hemen her noktada renkli ışıklar, çam ağaçları, yılbaşı temalı dekorasyon ve havai fişek gösterileriyle yeni yıl kutlanıyor. 25 Aralık-14 Ocak 2025 tarihlerinde Tiflis'te kurulan yeni yıl pazarında küçük hediyeler seçerek, farklı lezzetler sunuyor.

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Borsada dün geri alım yaptığını duyuran 11 şirket (10 Aralık)
Halkbank duyurdu: 1 banka, 1 şirket geliyor
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket (11 Aralık)
Üçüncü çeyrek bilançoları iyi gelmedi: 3 rasyoda en iyi sonuçları elde eden 17 şirket
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