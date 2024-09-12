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Yabancı yatırımcı 50,6 milyon dolarlık hisse sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 50,6 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

12 Eylül 2024 | 15:21
Son Güncellenme: 12 Eylül 2024 | 15:39
Yabancı yatırımcı 50,6 milyon dolarlık hisse sattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayınlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 6 Eylül haftasında net 50,6 milyon dolarlık hisse senedi, 863,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 32,1 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 29 Ağustos itibarıyla 34 milyar 706,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 6 Eylül'de 35 milyar 201,2 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 13 milyar 862,8 milyon dolardan 13 milyar 39 milyon dolara, ÖST stokları da 371 milyon dolardan 339,4 milyon dolara geriledi.

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