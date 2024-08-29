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Yabancı yatırımcı borsada ne yaptı?

Yabancı yatırımcı, geçen hafta 66 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Yabancı yatırımcının 23 Ağustos haftasında, dört haftanın ardından alıma geçtiği görüldü.

29 Ağustos 2024 | 15:18
Son Güncellenme: 29 Ağustos 2024 | 15:32
Yabancı yatırımcı borsada ne yaptı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayınlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 23 Ağustos haftasında net 66 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 1 milyar 26,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 21,3 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 16 Ağustos itibarıyla 35 milyar 765,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 23 Ağustos'ta 34 milyar 846,5 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 14 milyar 796 milyon dolardan 13 milyar 153,3 milyon dolara, ÖST stokları ise 417,7 milyon dolardan 393 milyon dolara geriledi.

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İLERİ
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