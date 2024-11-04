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Yabancı yatırımcı hisse satışını 4. haftaya taşıdı

Yurt dışında yerleşik kişiler, 25 Ekim haftasında 217,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

04 Kasım 2024 | 15:27
Yabancı yatırımcı hisse satışını 4. haftaya taşıdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayınlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 25 Ekim haftasında net 217,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı, 41,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 7,4 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 18 Ekim itibarıyla 30 milyar 681,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 25 Ekim'de 30 milyar 186,8 milyon dolara indi. Böylece yabancılar art arda dört hafta borsada satış yapmış oldu. Dört haftadaki toplam hisse satışı 708 milyon doları buldu.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku da 15 milyar 590,3 milyon dolardan 15 milyar 555 milyon dolara gerilerken, ÖST stokları ise 380,2 milyon dolardan 386,9 milyon dolara çıktı.

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