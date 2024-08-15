ARA
DOLAR
33,56
-0,01%
DOLAR
EURO
36,67
0,19%
EURO
GRAM ALTIN
2658,50
1,55%
GRAM ALTIN
BIST 100
9828,56
-0,80%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Yabancılar 323,5 milyon dolarlık hisse sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 323,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

15 Ağustos 2024 | 15:04
Son Güncellenme: 15 Ağustos 2024 | 16:39
Yabancılar 323,5 milyon dolarlık hisse sattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayınlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 9 Ağustos haftasında net 323,5 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 17,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 4 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 2 Ağustos itibarıyla 39 milyar 23 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 9 Ağustos'ta 36 milyar 138 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 13 milyar 484,1 milyon dolardan 13 milyar 427,8 milyon dolara, ÖST stokları ise 432 milyon dolardan 431,2 milyon dolara geriledi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2658,5 1,55%
  • ALTIN ONS 2463,85 1,34%
  • BIST 100 9828,56 -0,8%
  • DOLAR/JAPON YENI 147,392 0,347%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37433 0,10051%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91 2,4749%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,5604 -0,0137%
  • EURO/DOLAR 1,0927 0,104%
  • EURO/TURK LIRASI 36,6712 0,1863%
  • STERLIN/DOLAR 1,2769 0,08857%
Borsa Haberleri
Yabancılar 323,5 milyon dolarlık hisse sattı
Kıraç Galvaniz'den halka arz açıklaması: Dün başladı...
Gündoğdu Gıda'dan halka arz açıklaması... Bugün başlıyor
Kıraç Galvaniz halka arzında talep toplama başladı: Kaç lot dağıtacak? Hisse fiyatı ne?
Bir şirketten daha halka arz başvurusu
Norveç varlık fonu 3 hissede satış yaptı
Borsada çarşamba günü 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada 3 hisseye kredili işlem yasağı
Kontrolmatik (KONTR) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihi belli oldu
12 Ağustos borsada gün sonu özeti
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (13 Ağustos)
Borsada salı günü (bugün) 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
GERİ
İLERİ
Yabancılar 323,5 milyon dolarlık hisse sattı
Kıraç Galvaniz'den halka arz açıklaması: Dün başladı...
Gündoğdu Gıda'dan halka arz açıklaması... Bugün başlıyor
Kıraç Galvaniz halka arzında talep toplama başladı: Kaç lot dağıtacak? Hisse fiyatı ne?
Bir şirketten daha halka arz başvurusu
Norveç varlık fonu 3 hissede satış yaptı
Borsada çarşamba günü 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada 3 hisseye kredili işlem yasağı
Kontrolmatik (KONTR) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihi belli oldu
12 Ağustos borsada gün sonu özeti
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (13 Ağustos)
Borsada salı günü (bugün) 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL