Yabancıların Türkiye'de konut tercihi belli oldu: Hangi iller öne çıktı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2025 yılının ilk 10 ayında ülke genelinde 1 milyon 293 bin 33 konut satışı yapıldı.

Geçen yılın aynı döneminde ise bu sayı 1 milyon 112 bin 374 olarak açıklanmıştı. Bu yıl konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 oranında artmış oldu.

Öte yandan, konut satışlarının artmasına rağmen, yabancılara satışlarda gerileme gözlendi. Yabancılara yapılan konut satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 gerileyerek 17 bin 50 adet oldu.

Yabancılara geçen yılın ilk 10 ayında 19 bin 212 konut satılmıştı.