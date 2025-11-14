Yabancıların Türkiye'de konut tercihi belli oldu: Hangi iller öne çıktı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2025 yılının ilk 10 ayında ülke genelinde 1 milyon 293 bin 33 konut satışı yapıldı.
Geçen yılın aynı döneminde ise bu sayı 1 milyon 112 bin 374 olarak açıklanmıştı. Bu yıl konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 oranında artmış oldu.
Öte yandan, konut satışlarının artmasına rağmen, yabancılara satışlarda gerileme gözlendi. Yabancılara yapılan konut satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 gerileyerek 17 bin 50 adet oldu.
Yabancılara geçen yılın ilk 10 ayında 19 bin 212 konut satılmıştı.
1 Konut satışlarının azaldığı iller dikkat çekti
Yabancılara konut satışının yıllık bazda azaldığı iller de dikkat çekti. Buna göre Antalya'da yabancılara Ocak-Ekim 2024'te 6 bin 740 konut satılmıştı. Ancak, bu yılın aynı dönemindeki satış yüzde 15,9 azalışla 5 bin 666 oldu.
Yabancılar, geçen yılın ilk 10 ayında İstanbul'dan 6 bin 703 konut aldı. Böylelikle yabancıların bu ilden aldıkları konut sayısı, yıllık bazda yüzde 6,5 gerileyerek 6 bin 266'ya düştü.
2 Mersin'de yabancılara konut satışı düştü
Mersin'de ise ocak-ekim döneminde yabancılara konut satışı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,1 azaldı ve 1352'ye düştü.
Yabancılara 10 ayda yapılan satışlar, yıllık bazda Sakarya'da yüzde 4,1, Yalova'da yüzde 16, Aydın'da yüzde 14,8 ve Bursa'da yüzde 30,1 azaldı.
3 Ankara ve Muğla'da yabancılara konut satışları arttı
Aynı dönemde Ankara ve Muğla'da ise yabancılara konut satışında arttı. Buna göre, yılın ilk 10 ayında yabancılara satışlar, geçen yılın ocak-ekim dönemine göre Ankara'da yüzde 24,9 artarak 621, Muğla'da da yüzde 8 yükselerek 323 oldu.
Öte yandan, yabancıların konut satışında en çok tercih ettiği iller de belli oldu. İşte 2025 yılının Ocak-Ekim döneminde iller bazında yabancılara yapılan konut satışları...
4 İstanbul
Megakent İstanbul'da yabancılara bu yılın Ocak-Ekim döneminde 6 bin 266 adet satış yapıldı.