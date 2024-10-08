Yabancının eylülde en çok alım yaptığı 15 hisse

Yabancı yatırımcılar eylül ayında Borsa İstanbul’da 20 milyar 894 milyon 572,62 bin dolar hisse alımı yaparken, 20 milyar 894 milyon 526,82 bin dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi. Böylece yabancı yatırımcılar, eylül ayında Borsa İstanbul’da 45,80 bin dolarlık net alım gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcının Eylül ayında nette en çok alım yaptığı hisse ise Kardemir oldu. Yabancının en çok alım yaptığı hisseler şöyle...
1 Ereğli Demir Çelik (EREGL)
68,6 milyon dolar
2 Pegasus (PGSUS)
54,1 milyon dolar
3 Türk Telekom (TTKOM)
41,7 milyon dolar
4 Koza Anadolu Madencilik (KOZAA
23 milyon dolar
5 Bim Mağazalar (BIMAS)
22,4 milyon dolar
6 Tav Havalimanları (TAVHL)
17,4 milyon dolar
7 Batısöke Çimento (BSOKE)
13,8 milyon dolar
8 Türk Hava Yolları (THYAO)
13,6 milyon dolar
9 Kardemir Karabük Demir Çelik (KRDMD
12,8 milyon dolar
10 Gübre Fabrikaları (GUBRF)
12,6 milyon dolar
11 Mavi Giyim (MAVI)
10,9 milyon dolar
12 Coca Cola İçecek (CCOLA
10,1 milyon dolar
13 Enka İnşaat (ENKA)
9,4 milyon dolar
14 Petkim Petro Kimya Holding (PETKM)
8,9 milyon dolar
15 Alarko Holding (ALARK)
8 milyon dolar