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Yabancının eylülde en çok alım yaptığı 15 hisse

Borsa İstanbul, yabancı yatırımcıların Eylül 2024'te en çok alım-satım hisseler ve tutarları belli oldu. Yıldız Pazar'da yabancının en çok alım yaptığı 15 hisse şöyle...

08 Ekim 2024 | 13:20
Yabancının eylülde en çok alım yaptığı 15 hisse

Yabancı yatırımcılar eylül ayında Borsa İstanbul’da 20 milyar 894 milyon 572,62 bin dolar hisse alımı yaparken, 20 milyar 894 milyon 526,82 bin  dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi. Böylece yabancı yatırımcılar, eylül ayında Borsa İstanbul’da 45,80 bin dolarlık net alım gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcının Eylül ayında nette en çok alım yaptığı hisse ise Kardemir oldu. Yabancının en çok alım yaptığı hisseler şöyle...

 

1 Ereğli Demir Çelik (EREGL)

Ereğli Demir Çelik (EREGL) 68,6 milyon dolar

2 Pegasus (PGSUS)

Pegasus (PGSUS) 54,1 milyon dolar

3 Türk Telekom (TTKOM)

Türk Telekom (TTKOM) 41,7 milyon dolar

4 Koza Anadolu Madencilik (KOZAA

Koza Anadolu Madencilik (KOZAA 23 milyon dolar

5 Bim Mağazalar (BIMAS)

Bim Mağazalar (BIMAS) 22,4 milyon dolar

6 Tav Havalimanları (TAVHL)

Tav Havalimanları (TAVHL) 17,4 milyon dolar

7 Batısöke Çimento (BSOKE)

Batısöke Çimento (BSOKE) 13,8 milyon dolar

8 Türk Hava Yolları (THYAO)

Türk Hava Yolları (THYAO) 13,6 milyon dolar

9 Kardemir Karabük Demir Çelik (KRDMD

Kardemir Karabük Demir Çelik (KRDMD 12,8 milyon dolar

10 Gübre Fabrikaları (GUBRF)

Gübre Fabrikaları (GUBRF) 12,6 milyon dolar

11 Mavi Giyim (MAVI)

Mavi Giyim (MAVI) 10,9 milyon dolar

12 Coca Cola İçecek (CCOLA

Coca Cola İçecek (CCOLA 10,1 milyon dolar

13 Enka İnşaat (ENKA)

Enka İnşaat (ENKA) 9,4 milyon dolar

14 Petkim Petro Kimya Holding (PETKM)

Petkim Petro Kimya Holding (PETKM) 8,9 milyon dolar

15 Alarko Holding (ALARK)

Alarko Holding (ALARK) 8 milyon dolar
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BinBin (BINBN) ne zaman borsada işlem görecek?
TAB Gıda’dan (TABGD) geri alım kararı
Bugün iki hissenin fiyatında düzeltme olacak (8 Ekim)
Göknur Gıda'dan temettü kararı
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
BİM Birleşik Mağazalar’dan (BIMAS) geri alım kararı
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GERİ
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