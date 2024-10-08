Yabancının eylülde en çok alım yaptığı 15 hisse

Yabancı yatırımcılar eylül ayında Borsa İstanbul’da 20 milyar 894 milyon 572,62 bin dolar hisse alımı yaparken, 20 milyar 894 milyon 526,82 bin dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi. Böylece yabancı yatırımcılar, eylül ayında Borsa İstanbul’da 45,80 bin dolarlık net alım gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcının Eylül ayında nette en çok alım yaptığı hisse ise Kardemir oldu. Yabancının en çok alım yaptığı hisseler şöyle...