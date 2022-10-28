Yaratıcı bir pazarlama fikriyle ortaya çıktı: İşte Michelin Rehberi ve Michelin Yıldızının tarihçesi

İstanbul, İzmir ve Muğla'nın yeme-içme kültürünün en iyilerinin yer aldığı seçki, İstanbul'da Four Seasons Hotel Bosphorus'ta düzenlenecek törenle duyurulacak. MICHELIN Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec daha önce yaptığı açıklamada "MICHELIN Rehberi müfettişleri bu yıl da İstanbul, İzmir ve Bodrum'daki en iyi restoranları seçmek için seyahat etti. Yeni bölgeleri keşfetmeye devam ederken, Bodrum'un ötesinde Muğla'nın ilave bölgelerini de ziyaret ederek gizli kalmış mutfak hazinelerini bulmaktan heyecan duydular. Tüm seçkimizi resmen açıklamak ve yerel gurmelere ve uluslararası gezginlere Türkiye'nin yemek tutkunları için gerçek bir cennet olduğunu bir kez daha vurgulamak için sabırsızlanıyoruz" demişti. Peki, Michelin Yıldızı ne demek? Ne zaman nasıl ortaya çıktı?

Michelin Rehberinin hikayesi 1900'de başladı. Başlangıçta sürücülere ücretsiz olarak dağıtılan 400 sayfalık turizm ve reklam amaçlı bir kitapçıktı. Amacı, insanların seyahatlerini kolaylaştırmak ve gezileri teşvik etmekti. İşte Michelin Rehberi'nin tarihçesi



MICHELİN REHBERİNİN TARİHÇESİ

Michelin Rehberi, yolculuğuna gastronomi dünyası için çok önemli olan bir yemek ya da restoran rehberi olarak başlamadı. Çünkü ilk başlarda bugüne göre oldukça mütevazi bir rehberdi ve aslında amacı daha fazla kişiyi küçük kırmızı bir rehber kullanarak daha fazla yola çıkmaya teşvik etmekti.

1880 yılında Andre ve Edouard Michelin kardeşler küçük bir Fransız kasabı olan Clermont-Ferrand'da dünyaca ünlü lastik şirketlerinin temelini attı: Michelin. Kardeşlerin yaratıcı bir pazarlama fikri vardı. Otomobil ve dolayısıyla lastik satışlarını artırmak istiyorlardı. Gezginler için içinde haritalar, lastiğin nasıl değiştirileceği, nereden yakıt alınabileceği gibi bilgilerin olduğu kırmızı bir rehber hazırladılar. Bu rehber yıllarca hatta tam olarak 20 yıl boyunca ücretsiz olarak dağıtıldı.

Kardeşlerin yaratıcı bir pazarlama fikri vardı. Otomobil ve dolayısıyla lastik satışlarını artırmak istiyorlardı. Gezginler için içinde haritalar, lastiğin nasıl değiştirileceği, nereden yakıt alınabileceği gibi bilgilerin olduğu kırmızı bir rehber hazırladılar. Bu rehber yıllarca hatta tam olarak 20 yıl boyunca ücretsiz olarak dağıtıldı. Ancak Michelin Guide'a göre 20 yıl sonra Andre Michelin'in bir tanıklığı bu konuda fikir değişikliği getirdi. Michelin bir lastikçide rehberin tezgahı desteklemek için kullanıldığı görünce rehberin ücretli olması gerektiğini düşündü. Bu fikrin arkasında "İnsan sadece ödediğine gerçekten saygı duyar" düşüncesi vardı. 1920'lerden itibaren Michelin Kılavuzu 7 franktan piyasa sürüldü.

1920'ler rehberde ilk kez Paris'teki otellerin listesi, restoran listeleri yer aldı; reklamlar artık yoktu.

Zaman içinde rehberin restoran bölümünün etkisi artmaya başladı. Michelin kardeşler bunun üzerine restoranları anonim olarak ziyaret etmeleri ve incelemeleri için gizemli akşam yemeklerini görevlendirdi. Yani bugünkü anlamıyla restoran müfettişlerini.

1926 yılına gelindiğinde rehber kaliteli yemek işletmelerine yıldızları ödüllendirmeye başladı. İlk başta sadece 1 yıldız veriliyordu.

Beş yıl sonra ise sıfır, bir, iki üç yıldız hiyeraraşisi geldi.

1936 yılında 1936'da yıldızlı sıralama kriterleri yayınlandı.

MICHELIN YILDIZI NE DEMEK? NASIL ALINIYOR?



Michelin Yıldızı bugün çok başarılı yemekler sunan restoranlara veriliyor. Ve 5 evrensel kriter dikkate alınıyor: Tekniklerdeki ustalık, şefin mutfağı aracılığıyla ifade edilen kişiliği ve en önemlisi, hem tüm menüde hem de zaman içinde tutarlılık. Lezzet.com.tr'nin haberine göre mutfakta şefin kişiliği, kaliteli ürün kullanmak, ücretin karşılığı gibi kriterler de değerlendiriliyor.



Michelin Guide'da Michelin yıldızlarının anlamları şöyle paylaşılıyor:



-Bir MICHELIN Yıldızı, farklı tatlara sahip yemeklerin sürekli olarak yüksek standartlarda hazırlandığı, en kaliteli malzemeleri kullanan restoranlara verilir.

-Şefin kişiliği ve yeteneği ustalıkla hazırlanmış yemeklerinde kendini gösterdiğinde iki MICHELIN Yıldızı verilir; yiyecekleri rafine ve ilham verici.

-Üç MICHELIN Yıldızı, mesleklerinin zirvesindeki şeflerin üstün yemek pişirmeleri için verilen en yüksek ödülümüzdür; pişirmeleri bir sanat formuna yükseltilmiştir.

