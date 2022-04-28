İngiltere’de 3 yıl önce Avrupa çapında oynanan EuroMillions lotosunda 115 milyon sterlin (2.1 milyar lira) kazanan talihli, ikramiyenin yarısından fazlasını dağıttı ve başkalarına yardım etme konusunda “bağımlı” haline geldiğini söyledi. Connolly, para ile iki hayır kurumu da kurmuş.

BBC’nin haberine göre 55 yaşındaki Frances Connolly, eşi Frank Connolly ile yıllık bir yardım bütçesi üzerinde uzlaştıklarını ama şimdiye dek 2032’ye kadar harcaması gereken bütçeyi harcadığını belirtti. Connolly 2019’da büyük ikramiyeyi kazandı ve hemen arkadaşlarına, ailelerine para yardımı yapmaya başladı.

İngiltere’nin kuzeyindeki Hartlepool bölgesinde yaşayan Connolly başkalarına yardım etmenin “kendisini iyi hissetirdiğini ve bağımlılık yarattığını” söylüyor.

Connolly, lotoda ikramiye kazanmadan önce de hayır işleri yapıyormuş. Şimdiyse istihdam sağlayan, mültecilere ve genç bakıcılara destek veren ve aileleleriyle görüşmeleri için yaşlılara tablet veren yerel yardım örgütlerini destekliyor.

Eşi Frank de hala plastik işine devam ediyor. Çiftin, ikramiye kazandıktan sonraki en büyük harcaması, arazi içinde altı yatak odalı bir ev almak olmuş. Frank Connolly ise ikinci el Aston Martin marka bir otomobil kullanıyor.

Frances Connolly lüks yatlar gibi şeylere para harcamaktan hoşlanmadığını ve birinin bir şişe şampanyaya 25 bin sterlin ödediğini duyunca, bu paranın bir gencin ev almasına yardımcı olabileceğini düşündüğünü söylüyor. Connolly ayrıca, büyük bir para kazanmış olmanın insanın hayatını değiştirebileceğini, ancak kişiliğini değiştirmediğini belirtti. Talihli, “Parayı kazanmadan önce zaten aptalsanız, kazandıktan sonra da aptal olursunuz” diye de ekledi.

KIZLARIMIZ BİR ŞEY ELDE ETMEK İÇİN ÇALIŞMALAR ZORUNDALAR

Mirror’ın haberine göre Connoly, daha önceki bir röportajda ise “Kızlarımızın on milyonlar almayacaklarına çok erken karar verdik. Herkesten daha fazlasına sahipler, ev alacak kadar paraları var ve rahat yaşıyorlar, ancak istedikleri başka bir şey için çalışmak zorunda kalacaklar. Öldüğümüzde daha fazlasını alacaklar. Gerisini hayır kurumlarına bağışlayacağız” demiş.

Frances, çocukları 34 yaşındaki iki çocuk annesi Katrina, 26 yaşındaki öğrenci Natalie ve ikizi Fiona’nın, tıpkı ebeveynleri gibi başkalarına yardım etmelerinden gurur duyuyor.