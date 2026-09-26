ARA
DOLAR
48,85
0,12%
DOLAR
EURO
55,40
0,06%
EURO
ALTIN
6648,00
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • WSJ: Trump, İran'ın 7 günlük ateşkes teklifini reddetti

WSJ: Trump, İran'ın 7 günlük ateşkes teklifini reddetti

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran'ın 7 günlük ateşkes teklifini reddettiği ve ara seçimlerin ardından İran'a saldırıların yeniden başlatılmasını değerlendirdiği iddia edildi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
WSJ: Trump, İran'ın 7 günlük ateşkes teklifini reddetti

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin isimlerini açıklamadığı ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump’ın, kasım ayındaki ara seçimlerin ardından İran’a saldırıları yeniden başlatmayı düşündüğü ileri sürüldü.

Haberde ABD’li kaynaklara dayandırılarak, Trump’ın, İran’ın 7 günlük ateşkes teklifini reddettiği ve yardımcılarına ara seçimlerin ardından İran'a saldırılara yeniden başlamayı beklediğini söylediği savunuldu.

Trump'ın "büyük savaş operasyonlarına yeniden başlamaya isteksiz olduğu" iddia edilen haberde, bunun kısmen ABD'nin azalan mühimmatını diğer olası durumlar için ayırmak istemesinden kaynaklandığı öne sürüldü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için arabulucular aracılığıyla ABD'ye 7 günlük "kesin" bir plan sunduklarını belirterek, kararın Washington'a ait olduğunu söylemişti.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL