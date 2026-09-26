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İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? AKOM’dan sağanak uyarısı

AKOM, İstanbul için hafta sonundan itibaren yağış ve sıcaklık düşüşü uyarısı yaptı. Cumartesi yeniden başlaması beklenen yağışların gelecek hafta boyunca aralıklarla sürmesi, bazı bölgelerde ise kuvvetli sağanağa dönüşmesi öngörülüyor. Pazar gününden itibaren sıcaklıkların 20 derecenin altına inmesi bekleniyor.

Ekonomist
Ekonomist
İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? AKOM’dan sağanak uyarısı

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da hafta sonu ve gelecek haftaya ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. AKOM’un açıklamasına göre, yağışların cumartesi günü yeniden başlaması, gelecek hafta boyunca ise aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Cumartesi gününe kadar 22-24 derece aralığında seyredeceği tahmin edilen sıcaklıkların, pazar gününden itibaren düşerek yeniden 20 derecenin altına gerilemesi öngörülüyor.

Hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak?

AKOM, İstanbul için hafta sonuna ilişkin hava durumu tahminlerini de açıkladı. İşte cumartesi ve pazar günü kentte beklenen hava sıcaklıkları ve yağış durumu...

26 Eylül 2026 Cumartesi

Parçalı bulutlu, yerel yağmurlu. 

En düşük 16°C, en yüksek 24°C. 

Yağış miktarı: 1-4 kg arası.

27 Eylül 2026 Pazar

Gök gürültülü sağanak yağmurlu. 

En düşük 16°C, en yüksek 21°C. 

Yağış miktarı: 10-20 kg arası.

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