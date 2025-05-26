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Yaşlı Destek Programı'na başvurular başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlıların korunması ve desteklenmesi için belediyeler tarafından hazırlanacak projelerin değerlendirileceği Yaşlı Destek Programı'na (YADES 2025) başvuruların alınmaya başladığını bildirdi.

26 Mayıs 2025 | 10:53
Yaşlı Destek Programı'na başvurular başladı

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, yaşlı nüfus oranının yüzde 10,6'ya yükseldiği Türkiye'de, Bakanlığın yaşlılara sunulan hizmetlerin sayısının artırılması ve ihtiyaçlara göre çeşitlendirilmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Bu kapsamda bakanlıkça aile temelli aktif ve sağlıklı yaşlanmanın desteklenmesi politikasını YADES programıyla sürdürdüklerini aktaran Göktaş, "Yaşlılarımıza yönelik hizmetlerin sunumunda kurum bakımı hizmetleri yanında, evde bakım, gündüz bakım gibi koruyucu önleyici alternatif hizmet modellerini de yaygınlaştırıyoruz. Ayrıca yaşlılar ve yakınlarının öncelikli tercihi olan gündüz bakım ve evde bakım destek hizmetlerinin geliştirilmesi için projeler yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

9 YILDA 64.3 MİLYON LİRA FİNANSMAN DESTEĞİ

Bakan Göktaş, 2016'dan bu yana yürütülen YADES ile 65 yaş üstü vatandaşların korunması ve desteklenmesiyle bakım desteği ve psikososyal desteğe ihtiyacı olanların yaşadıkları mekanlarda gerekli bakımlarının yapılarak yaşamlarının kolaylaştırılmasının sağlandığını kaydederek, "Bu kapsamda 9 yılda toplam 64 milyon 333 bin lira finansman desteği sağlayarak, 54 farklı belediyede yürütülen 91 projeyle 101 bin 690 hanede 153 bin 898 yaşlıya ulaştık. Yaşlıların korunması, desteklenmesi ve yaşamlarının kolaylaştırılması için belediyeler tarafından hazırlanacak yeni projelerin değerlendirileceği YADES 2025 başvuruları ise başladı." bilgisini paylaştı.

Belediyelerin, Bakanlığın Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sitesinde yer alan "YADES Proje Başvuru Formu"nu doldurarak proje taslaklarıyla İl Müdürlüklerine başvuruda bulunabildiğini vurgulayan Göktaş, onaylanan projelerin, belediyeler tarafından uygulanacağını ve denetimlerin ise valilikler aracılığıyla yürütüleceğini aktardı.

Göktaş, programa başvuracak belediyelerin hazırlayacakları proje tekliflerini 27 Haziran'a kadar valiliklere teslim etmesi gerektiğini dile getirdi. AA

 

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