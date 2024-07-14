ForInvest Youtube kanalında Stratejist Perihan Tantuğ moderatörlüğünde gerçekleşen Yatırım Pusulası programında Fon Yöneticisi Işık Ökte ve Analist Selçuk Gönençler, yılın geri kalanında borsada beklenen gelişmeleri değerlendirdi. Bu yıl Borsa İstanbul’un yüzde 26 dolar bazlı kazanç sağladığını ifade eden Stratejist Işık Ökte, “Bankacılık endeksi yüzde 52 dolar bazlı, iletişim sektörü de yüzde 68 dolar bazlı kazanç sağladı. Halka arzlarda ise ciddi para çıkışı oldu. 8,6 milyona kadar çıkan yatırımcı sayısı şu anda 7,7 milyon yatırımcıya geriledi. Bunun 6 milyonu halka arz yatırımcısı aslında. Ortalama 40 bin TL’lik bir bakiye ile yatırım yapılıyor. Bunların çoğu da halka arz endeksinde dönüyor. Bu yatırımcıların ‘enflasyonun gerisinde kaldım’ demeleri çok doğru. Ancak enflasyonun altında kalanlar borsanın kötü performansından dolayı değil, içinde bulundukları hisselerden kaynaklı bir durum yaşadı.” diye konuştu. Bu durumu değiştirmenin yatırımcıların elinde olduğuna dikkat çeken Işık Ökte, “Uzun vadeli değer yatırımcıları belli rallilere katılamazsa o hisseyi satın almanın doğru olmadığını bilmeli. Örneğin yatırım bilişim endeksi 2 ayda dolar bazında yüzde 104 kazandırdı. Bu tip rallilerde ya içindesindir ya dışındasındır. Yatırımcılar bu yüzden çok dikkatli olmalı.” dedi.

GELECEK 6 AYDA 5 SEKTÖRE DİKKAT

ForInvest Youtube kanalında yayınlanan Yatırım Pusulası programında, Türk insanının yatırım psikolojisini ve yatırım yapmayı daha iyi kavraması gerektiğine dikkat çeken Işık Ökte, “Benim de yatırım yaparken kurallarım var. 28 kurala göre yatırım yaparım. Bu kuralların dışına çıkmam. Nasıl doktorların, mühendislerin, eczacıların, hemşirelerin, değişik iş kollarının kuralları varsa, para yönetmenin de kuralları vardır. Türk yatırımcılara verilecek en büyük eğitim budur. Yatırımcılara para nasıl yönetilir? Psikoloji nasıl yönetilir? Performanslara nasıl bakılır? bunları anlatmalıyız. Para yönetebilmek bir kişiye öğretilebilecek en önemli konulardan biridir.” ifadelerini kullandı. Pandemiden bu yana yani Mart 2020'den beri 175 halka arzın gerçekleştiğini ifade eden Işık Ökte, şunları söyledi: “Yatırım yapanların çok büyük kısmı bu alana odaklandı. Çünkü bu şirketler bir anda borsanın yüzde 30’unu oluşturdu. Artık yatırımcıların odağının biraz kayması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle gelecek 6 aylık süreçte holdinglere, demir-çelik, petro kimya, madencilik ve gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörlerine odaklanılmasının yararlı olacağı kanaatindeyim.”

"RİSK YÖNETİMİ VE DEĞİŞİM ÖNEMLİ BİR DİSİPLİNDİR"

Sorunun borsada olmadığını ancak yapılan bazı tercihlerin yanlış olabileceğini ForInvest Youtube kanalında yayınlanan Yatırım Pusulası programında kaydeden Analist Selçuk Gönençler, “Yatırımcı tercihleri çok önemli. Türkiye’de en sıkıntılı noktalardan biri finansal okuryazarlık. Şu anda para çıkışı halka arz fonlarda. Küçük yatırımcı küsmeye başladı. Küçük yatırımcıyı korumak noktasında belli olumsuzluklar oluyor. Eğer finansal okuryazarlığın gelişmesini istiyorsak, önce bazı şeylerin sorgulanmasını sağlamalıyız. Bazı sektörlerin, bazı dinamiklerin değişeceğini yatırımcı öğrenmeli. Türkiye’de hem yatırımcılar hem trader’lar piyasayı tek yönlü olarak düşünüyor. Risk yönetimi dediğimiz zaman kimse ilgilenmedi. Çünkü son 5 yıldır piyasa o kadar çoşkulu bir şekilde yukarı gitti ki. Ancak son 4 ayda yatırımcı sudan çıkmış balığa döndü. Riski yönetmenin ve değişim yapmanın gereken bir disiplin olduğunu yaşayarak öğreniyor. Sermaye piyasalarındaki en büyük tecrübe kaybedilerek öğrenen tecrübedir. Devamlı her pozisyonda kar etmek yatırımcılara çok özgüven verdi. Bundan sonraki çıkışta ise yatırımcılar daha bilinçli olacak. Hiçbir fiyatın sonsuza dek yükselmeyeceğini öğrendiler.” diye konuştu

