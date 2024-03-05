"Yatırımcıların gözü Malta ve Avusturya’da"

Uluslararası yatırım yoluyla vatandaşlık ve oturum programları danışmanlığı hizmeti veren Henley & Partners, yıllık amiral yayınlarından biri olan Yatırım Göç Programları raporunu yayınlandı. “Küresel Vatandaşlık”, “Altın Oturma İzni” ve “Küresel Oturma Programı” endekslerinin yer aldığı “Yatırım Göç Programları 2024” raporu, dünyanın en cazip oturum ve yatırım yoluyla vatandaşlık programlarının kapsamlı bir analizini ve karşılaştırmasını sunuyor.

YATIRIM YOLUYLA OTURUM VE VATANDAŞLIK, YENİLİKÇİ BİR FİNANSMAN ARACI

Yatırım Göç Programları 2024 raporunun, yatırım göçü sektöründeki gelişmelerden haberdar olmak isteyen veya küresel erişim ve fırsatların kilidini açmak için yatırım yoluyla oturum ya da vatandaşlık sahibi olmayı düşünen herkes için taşıdığı öneme dikkat çeken Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, “Bu yayın sadece özel müşteriler, onların danışmanları ve diğer varlık yönetimi profesyonelleri için değil, aynı zamanda daha fazla mali özerklik ve ekonomik büyüme elde etmek amacıyla yatırım göçü programlarını yönetmek isteyen hükümet politika yapıcıları açısından da önemli. Küresel dalgalanmanın arttığı bu dönemde ulus devletler, ulusal veya bölgesel sosyal ve altyapı projelerinin yanı sıra sürdürülebilirlik risklerini azaltan kalkınma girişimlerini finanse etmek için, yenilikçi bir finansman aracı olarak yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık programlarını vatandaşlarının ve sakinlerinin yararına kullanıyor” dedi.

HENLEY & PARTNERS TARAFINDAN TASARLANAN MALTA VATANDAŞLIK PROGRAMI İLK SIRADA

Raporda, Küresel Vatandaşlık Programı Endeksi’nde, 100 üzerinden 77 puan alan Malta bir kez daha zirveye yerleşti. Dokuz yıl üst üste birinciliğini korumayı başaran, stratejik konuma sahip Avrupa ülkesi Malta’da geçerli olan Doğrudan Yatırım Yoluyla İstisnai Hizmetler için Vatandaşlık Verilmesi Yönetmeliği, ülkenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunan yabancı bireylere ve ailelerine vatandaşlığa kabul belgesi ile vatandaşlık verilmesine olanak tanıyor. Malta’nın orijinal vatandaşlık programı 2013-2014 yıllarında Henley & Partners tarafından tasarlandı ve dünyadaki en başarılı programlardan biri haline geldi.

Küresel Vatandaşlık Programı Endeksi’nde Malta’nın ardından, 74 puanla, başvuru sahiplerinin ülke ekonomisine önemli bir katkıda bulunmasını gerektiren Avusturya'nın yatırım yoluyla vatandaşlık teklifi 2. oldu. Avusturya’yı, üç Karayip ada ülkesi 70'er puanla takip etti: Antigua ve Barbuda Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programı, Grenada Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programı ve Saint Lucia Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programı cazip gayrimenkul bağlantılı yatırım yolları ve fon seçenekleri sunuyor. Antigua ve Barbuda ayrıca alternatif iş yatırımı seçenekleri sunuyor veya yatırımcılar Batı Hint Adaları Üniversitesi'ne geri ödemesiz katkıda bulunabiliyor.

TÜRKİYE, VATANDAŞLIK ENDEKSİNDE 5.’LİĞİ DOMİNİKA İLE PAYLAŞTI

Küresel Vatandaşlık Endeksi’nde ilk 5’e iki Karayip ülkesi daha girmeyi başardı. Bunlar; 68 puanla 4. sırada yer alan St. Kitts ve Nevis Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programı ve hemen ardından, giderek daha popüler hale gelen Türkiye Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programı ile 5. sırayı 67 puanla paylaşan Dominika Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programı. Vatandaşlık endeksinde 5. sıraya yerleşen ve gayrimenkul seçeneği de dahil olmak üzere vatandaşlığa giden birden fazla yola sahip olan Türkiye, önemli bir kıtalararası ülke olarak yatırımcılara Asya, Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına kolay erişim sağlıyor.

Endekste 6. sırayı 65'er puanla Mısır Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programı ve Ürdün Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programı paylaştı. Kuzey Makedonya Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programı 64 puanla 7. sırada yer alırken, 8. sıraki Vanuatu 62 puan ve 9. sıradaki Kamboçya 53 puan aldı.

OTURUM PROGRAMLARINDA AVRUPA ÜLKELERİ ÖNE ÇIKIYOR

Avrupa ülkeleri, 2024 Küresel Oturum Programı Endeksi'nde de ilk 5’e adlarını yazdırarak listenin lider programları olmayı başardı.

Portekiz Altın Oturma İzni Programı, 100 üzerinden 75 puanla 26 program arasında 1. sırada yer alarak zirvenin sahibi oldu. Her biri 73 puan alan Avusturya Özel Oturum Programı ile Akdeniz'in yükselen yıldızı Yunanistan Altın Vize Programı 2. sırayı paylaştı. Bu programları, Henley & Partners tarafından geliştirilen ve özel oturum ile İsviçre forfait vergi hükümlerini birleştiren bir yatırım seçeneği olan İsviçre Oturum Programı 72 puanla yakından takip etti.

İtalya'nın Yatırım Yoluyla Oturum Programı, İngiltere'nin Yenilikçi Kurucu Vizesi ile birlikte 71 puanla 4. sırada yer aldı. 5. sırada Avrupa sınırları dışından bir ülke olarak Kanada, Kanada Start-Up Vize Programı ile 69 puan aldı ve aynı puana sahip Avrupa'nın bir diğer gözdesi olan İspanya Yatırım Yoluyla Oturum Programı ile 5.’liği paylaştı.

BAE ve Lüksemburg 66 puanla 6. sırada yer alırken, 7. sıradaki Asya'nın güçlü ülkesi Singapur 65 puan aldı. Ardından 64 puanla 8. sırayı paylaşan Avustralya ve Jersey geldi. 9. sırayı 62 puanla Malta Daimi Oturum Programı, Yeni Zelanda'nın Aktif Yatırımcı Plus Vizesi ve Panama'nın Altın Vizesi paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri ise 61 puanla 2024 yılında 10. sıradan listeyi tamamladı.

Üç farklı bölge bu yıl 11. sırayı paylaştı; Hong Kong, Monako ve Güney Kore 60 puan aldı. Kıbrıs Daimi Oturum Programı 59 puanla 12. sırada kendine yer edindi. Letonya'nın Yatırım Yoluyla Oturum Programı, her biri 58 puan alan Tayland'ın Ayrıcalıklı Oturum Programı ile 13. sırayı paylaşırken, Tayland'ın komşusu Malezya 50 puanla 14. sıranın sahibi oldu. 15. sırayı 49 puanla paylaşanlar ise Afrika'nın iki oturum seçeneği Mauritius Yatırım Yoluyla Oturum Programı ve Namibya Yatırım Yoluyla Oturum Programı oldu.