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Yaz geri geliyor: Bu 5 kentte aşırı sıcaklar olacak

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sıcaklıkların artmaya başlayacağını söyledi. Orhan Şen'e göre hafta sonu 5 kentte aşırı sıcaklıklar etkili olacak. Şen'in paylaşımları şöyle:

24 Eylül 2024 | 14:39
Son Güncellenme: 24 Eylül 2024 | 14:40
Yaz geri geliyor: Bu 5 kentte aşırı sıcaklar olacak
  • Bugünden itibaren sıcaklıklar artmaya başlıyor. İç ve doğu bölgelerde ortalamanın altına inen sıcaklıklar üstüne çıkacak.
  • Hafta sonu yurtta daha da artarak yaz değerlerine ulaşacak.
  • Hafta sonu Aydın, Manisa, Muğla, Hatay, Adana'da aşırı sıcaklar etkili olacak.
  • Bu Pastırma sıcakları değil. Pastırma sıcakları Kasım ayında gece sıcaklıklarının düşmesi gerek. Öğlen ile gece aradında 20 derece cıvarında fark olursa pastırma sıcakları denir.
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Borsa, kripto vergileri gündemden düştü
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (24 Eylül)
Türk Hava Yolları'ndan (THYAO) söylentilere ilişkin açıklama
Üç hissede 1 ay kredili işlem tedbiri geldi
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (23 Eylül)
Bugün1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (24 Eylül)
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (24 Eylül)
Endeksler güncellendi: BIST 30'a 3 yeni üye
Küresel piyasalar yüksek risk iştahıyla haftaya pozitif başladı
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (23 Eylül)
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 4 şirket
Eksun Gıda'dan ilk yarı değerlendirmesi
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