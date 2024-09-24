Yaz geri geliyor: Bu 5 kentte aşırı sıcaklar olacak
Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sıcaklıkların artmaya başlayacağını söyledi. Orhan Şen'e göre hafta sonu 5 kentte aşırı sıcaklıklar etkili olacak. Şen'in paylaşımları şöyle:
24 Eylül 2024 | 14:39
Son Güncellenme: 24 Eylül 2024 | 14:40
- Bugünden itibaren sıcaklıklar artmaya başlıyor. İç ve doğu bölgelerde ortalamanın altına inen sıcaklıklar üstüne çıkacak.
- Hafta sonu yurtta daha da artarak yaz değerlerine ulaşacak.
- Hafta sonu Aydın, Manisa, Muğla, Hatay, Adana'da aşırı sıcaklar etkili olacak.
- Bu Pastırma sıcakları değil. Pastırma sıcakları Kasım ayında gece sıcaklıklarının düşmesi gerek. Öğlen ile gece aradında 20 derece cıvarında fark olursa pastırma sıcakları denir.