İngiltere’de yürütülen bir araştırmada, aşılama sonrası yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanılması halinde en yaygın görülen 5 semptom belirlendi. CNBC’nin haberine göre, İngiltere’de hala devam eden Zoe Covid Symptom adlı araştırma çerçevesinde bir uygulamadan faydalanıldı.

Uygulamaya Kovid-19 yakalananların şikayetlerini girdiği, bu verilerin, bilim insanları tarafından analiz edildiği kaydedildi.

Araştırma, aşı olanlar ve olmayanları 3 gruba ayırarak en yaygın görülen 5 Kovid-19 semptomunu ortaya koydu.