İngiltere’de yürütülen bir araştırmada, aşılama sonrası yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanılması halinde en yaygın görülen 5 semptom belirlendi. CNBC’nin haberine göre, İngiltere’de hala devam eden Zoe Covid Symptom adlı araştırma çerçevesinde bir uygulamadan faydalanıldı.
Uygulamaya Kovid-19 yakalananların şikayetlerini girdiği, bu verilerin, bilim insanları tarafından analiz edildiği kaydedildi.
Araştırma, aşı olanlar ve olmayanları 3 gruba ayırarak en yaygın görülen 5 Kovid-19 semptomunu ortaya koydu.
- Çift doz aşı olanlarda en sık görülen Kovid-19 semptomlarının sırasıyla baş ağrısı, burun akıntısı, hapşırma, boğaz ağrısı ve koku kaybı olduğu gözlendi.
- Tek doz aşı olanlarda en sık rastlanan 5 semptom, baş ağrısı, burun akıntısı, boğaz ağrısı, hapşırma ve öksürük olarak sıralandı.
- Aşı olmayanların ise en yaygın baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, ateş ve öksürük semptomlarından şikayet ettiği tespit edildi.
- Araştırma ayrıca tek doz aşının bile aşısızlara oranla Kovid-19’a yakalanma riskini azalttığını gösterdi.
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