  Yeni asgari ücret belli oldu: 2026 yılı stajyer maaşı netleşti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın 2026 yılı için açıkladığı net 28 bin 75 TL’lik asgari ücretle birlikte, stajyerlere ödenecek ücretler de netleşti.


Çalışma ve Sosyal Güvenli Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını açıkladı. Buna göre, asgari ücrete yüzde 27 oranında zam yapıldı ve net asgari ücret 28 bin 75 TL oldu.

Bu rakamın belli olmasıyla birlikte, stajyer maaşı da netleşti.

Doğrudan milyonlarca çalışanı ve birçok ödeme kalemini etkileyecek olan 2026 yılı asgari ücreti açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenli Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin  28 bin 75 TL oldu.

2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belli olmasıyla bazı kalemlerin tutarı da netleşti.

Buna göre, 2026 yılında geçerli olacak stajyer maaşı 8 bin 421 TL'ye yükseldi.

Stajyer maaşı 2025 yılında ise 6 bin 631 TL'ydi.
