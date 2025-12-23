Yeni asgari ücret belli oldu: 2026 yılı stajyer maaşı netleşti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın 2026 yılı için açıkladığı net 28 bin 75 TL’lik asgari ücretle birlikte, stajyerlere ödenecek ücretler de netleşti.
Bu rakamın belli olmasıyla birlikte, stajyer maaşı da netleşti.
Buna göre, 2026 yılında geçerli olacak stajyer maaşı 8 bin 421 TL'ye yükseldi.