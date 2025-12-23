Çalışma ve Sosyal Güvenli Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını açıkladı. Buna göre, asgari ücrete yüzde 27 oranında zam yapıldı ve net asgari ücret 28 bin 75 TL oldu.

Bu rakamın belli olmasıyla birlikte, stajyer maaşı da netleşti.