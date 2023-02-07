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Yeni binalar yerle bir oldu: 'Bir yıllık, depreme dayanıklı'

Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 'depreme dayanıklı' diyerek satılan bazı yeni binaların enkaza dönmesi tepki çekti.

07 Şubat 2023 | 12:47
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Yeni binalar yerle bir oldu: 'Bir yıllık, depreme dayanıklı'

Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, bölgede büyük hasar yarattı. Şimdiye kadar açıklanan verilere göre; 3 bin 381 vatandaşımız hayatını kaybederken 5 bin 575 bina yıkıldı.

Habertürk'ye yer alan habere göre 'Depreme dayanıklı' diyerek satışa sunulan yeni binaların yıkılması ve bunların sosyal medyaya yansıyan görüntüleri şoke etti.

"1 YILLIK, DEPREME DAYANIKLI" DİYE SATTILAR

Malatya Bostanbaşı'nda inşa edilen 'Asur Konutları' sitesine ait konutlar, ilan sitelerinde '1 yıllık, depreme dayanıklı' notuyla hala satışta...

Siteyi yapan inşaat şirketinin web sitesinde 'Asur Konutları' şöyle tanıtıldı: "Malatya'nın yeni çekim merkezi ve çevre ve şehircilik bakımından en yeni yerleşim yerlerinden Bostanbaşı mevkiinde A plus kalitede bir yaşam merkezi yükseliyor."

Bina özelliklerinde ise "Son Deprem Yönetmeliğine Uygun Betonarme Proje, Depreme dayanıklı Radye Temel, C-35/40 Beton" ifadeleri kullanıldı.

3 milyon TL'ye yakın bedelle satılan konutların bulunduğu bu site, dün yaşanan depremin ardından yerle bir oldu. Binanın yıkıldığı anlar, sosyal medyada yayınlandı.

HATAY'DA 3 YILLIK BİNA YERLE BİR OLDU

Hatay'da da yeni bir bina aynı kaderi paylaştı. Açılışı 3 yıl önce yapılan "Güçlü Bahçe City" isimli site depremde enkaza döndü. İlan sitelerinde yaklaşık 3 milyon TL'ye satılan daireler depreme dayanamadı.

Sosyal medyada vatandaşlar, bu binaların yıkılmasına tepki gösterdi.

MALATYA'DAKİ BİNA ESKİ ÇIKTI

Depremin ardından ortaya çıkan ilk görüntülerde yer alan "Trend Garden Residence"ın da yeni bir bina olduğu ve depremde yıkıldığı konuşuldu. Ancak bu binanın dış cephesinin yenilenip 'residence' adı altında kullanıma sunulduğu ortaya çıktı.

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