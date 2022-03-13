“Bizim planlarımızda hiçbir değişiklik yok. Biz planlarımızı adım adım hayata geçiriyoruz. Bu bağlamda 4. çeyrekte, ekim sonu kasım başında tesisimiz seri imalata hazır hale gelecek. Seri imalata hazır hale geldikten sonra, üretim süreçlerimiz tamamlandıktan sonra da homologasyon sürecine gireceğiz. Biz ilk defa bir üretim yapıyor olacağımız için bunu bir süresi var ve 2022 yılında da ondan fazla regülasyon değişiyor. Bunun sonucunda da 2023’ün ilk çeyreğinde araçlarımızın lansmanını yapmış olacağız.”