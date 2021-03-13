Türkiye’de 1 Mart’tan itibaren kontrollü normalleşme dönemi başladı…İller risk durumuna göre 4 gruba ayrıldı: Mavi (Düsük riskli), Sarı (Orta riskli), Turuncu (Yüksek riskli), Kırmızı (Çok yüksek riskli). Son dönemde ise mutasyonlu virüs ve vaka artışı konusu gündemde. Pazartesi günü Türkiye’deki yeni koronavirüs haritası açıklanacak. Peki mutasyonlu virüs daha hızlı mı bulaşıyor? Haritada illerin renkleri, yani risk grupları değişecek mi? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz’den dikkat çeken yorumlar var.

Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, “Üzülerek söylüyorum ki 15 bine yaklaşan günlük vaka sayısı ciddi şekilde tedirgin ediyor. 3. piki yaşayabiliriz endişesi yaşanıyor. Mavi illerin yaygınlığı ümit vadediyordu. Ancak özellikle İngiltere kaynaklı mutasyonlu virüsün yaygınlığı günlük vaka artışına ve haritada renklerin olumsuza doğru değişmesine neden olacak gibi görünüyor. Karadeniz’de günlük vakaların çok yüksek olmasındaki en önemli etken, bölgede İngiltere’deki, eski virüse göre yüzde 70 daha bulaşıcı özellikteki varyant virüs. Bundan dolayı sayılar ciddi şekilde yükseldi” dedi.

A Haber’de konuşan Hasöksüz şunları söyledi: Bu varyatın maalesef bir özelliği daha var. Daha önce aile içinde 1 kişi 2 kişiye bulaştırırken varyant virüs nedeniyle aile içindeki 1 kişi 3 ya da 4 kişiye bulaştırır duruma geldi.

En tehlikeli kısım toplu taşıma içinde olanların, kapalı alanlarda olanların kurallara uymaması durumunda bu bulaşmanın artması. Maalesef bazı olumsuz örnekleri görebiliyoruz.

HANGİ İLLERİN RENGİ DEĞİŞEBİLİR?