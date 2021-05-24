KOBİ’lere sağlanacak yeni Nefes Kredisi’nde ayrıntılar belli oluyor. Haziran ayında başlaması beklenen kredide en az 6 ay geri ödemesiz dönem olacak. Faiz oranı ise yıllık yüzde 15 ila yüzde 18 arasında. İşte ayrıntılar…
Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni kredi paketi için çalışmalarda sona yaklaştı.
BAŞVURULAR HAZİRAN AYINDA BAŞLAYACAK, İLK TAKSİT 2022’DE ÖDENECEK
Dünya Gazetesi’nin haberine göre, KOBİ’lere sağlanacak uygun faizli kredinin 1 Haziran’da kullanıma açılması bekleniyor.
Kredi desteğinde faiz maliyeti yıllık yüzde 15 ila yüzde 18 arasında olacak.
Piyasa faizi ile belirlenecek faiz oranı arasındaki fark ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile üye oda ve borsaların mevduatlarına alacakları faizden düşülecek.
Yani faiz indirimi odaların faiz gelirlerinden kesilmiş olacak.
Kullanılacak kredilerde ilk taksit ödemesi için belirli bir süre tanınacak.
İlk ödemenin 2022 yılında başlayacağı tahmin ediliyor.
Böylece en az 6 ay geri ödemesiz dönem tanımlanacak.
KAMU BANKALARI ÖN PLANDA
Nefes Kredisi’ne kamu bankaları ve kamu katılım bankaları aracılık edecek.
İsteyen özel bankalar da kampanyaya katılabilecek.
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