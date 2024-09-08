Yeni Peugeot 3008 ve E-3008 satışa çıktı, Türkiye fiyatı belli oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre Türkiye'de Allure ve GT olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle satışa sunulan yeni 3008 ve E-3008, ilk aşamada 136 beygir gücündeki 48V hibrit teknolojili benzinli motor ve 210 beygirlik güce sahip yüzde 100 elektrikli versiyon seçeneklerinden oluşan 2 ayrı güç ünitesi seçeneğiyle yollara çıkıyor. İşte markadan yapılan açıklamadaki notlar ve modelin satış fiyatı... (AA)

1 HİBRİT MODEL Açıklamaya göre Yeni 3008'de sunulan yeni nesil 136 beygirlik 1.2 PureTech benzinli hibrit motor, yeni e-DCS6 şanzıman ile ileri seviye sürüş keyfi ve düşük yakıt tüketimi ile verimlilik hedefliyor.

2 ELEKTRİKLİ VERSİYON Açıklamada Stellantis'in yeni STLA Medium platformunu kullanan ilk modeli unvanına sahip E-3008'in 210 beygirlik elektrikli versiyonunun ise 500 kilometreye kadar menzil sunabildiği belirtildi.

3 FRANSA'DA ÜRETİLİYOR Fransa’daki Sochaux Fabrikası’nda üretilen yeni PEUGEOT 3008 ve E-3008, “Allure” ve “GT” olmak üzere iki donanım seviyesiyle satışa sunuluyor. Yeni 3008, 4535 mm’lik uzunluk, 1890 mm’lik genişlik ve 1665 mm’lik yüksekliğe sahip.

4 6 BİN SATIŞ HEDEFİ Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, yeni 3008'in pek çok açıdan önemli bir ürün olduğunu belirtti. Reyhanoğlu, 'Stellantis'in yeni platform yatırımı olan STLA'nın orta boyutlu yeni nesil platformu üzerinde yükselen ilk model, yeni Peugeot 3008 oldu. Öyle ki yeni nesil 3008, 2 ay gibi kısa bir sürede Avrupa pazarlarında 50 bin adedin üstünde sipariş alabilme başarısına ulaştı. Biz de Türkiye'de bu sene son 4 ayda toplam 6 bin adet yeni nesil Peugeot 3008 satışı hedefliyoruz. Bu seneki satışın yaklaşık yüzde 20'sinin elektrikli versiyon olmasını bekliyoruz.' açıklamalarında bulundu.

5 6 RENK SEÇENEĞİ Yeni PEUGEOT 3008 ve E-3008, 6 renk seçeneği ile satışa sunuluyor: Obsesyon Mavi rengi, Yeni Ingaro Mavi, Okenit Beyaz, İnci Siyah, Tekno Gri ve Titan Gri 3008 ve E-3008 GT, standart olarak çift renkli ve parlak siyah tavanla sunuluyor. Elektrikli GT versiyonlarında ise ön ve arka tamponların alt kısımları, çamurluk kemerleri ve kapı eşik koruyucularında parlak siyah uygulanıyor.