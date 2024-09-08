Çinli marka Türkiye'deki ilk araçları teslim ettiğini duyurdu

Çinli marka ağustos ayında gerçekleştirdiği ürün lansmanının ardından ilk parti JAECOO 7 teslimatları için İstanbul’da bir devir teslim töreni düzenlediğini duyurdu. Teslimat töreninde konuşan JAECOO Bayi Geliştirme Direktörü Ümit Çelik, "Bu araç teslim töreni, JAECOO’nun Türk kullanıcılara yönelik yolculuğunda yeni bir dönemi simgeliyor. JAECOO 7 kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak adına hizmet kanallarımızı optimize etmeye devam edeceğiz" dedi. Şirketin açıklamasına göre marka daha fazla off-road SUV ürünü pazara sunmaya devam edecek.

BU İÇERİK DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR



