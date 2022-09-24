Reyhanoğlu, ‘Türkiye otomotiv pazarında, Peugeot olarak 2021’in üstünde bir satış adedine odaklanıyoruz. Satışlarımızın yarısını oluşturan, SUV 2008, SUV 3008 ve SUV 5008 gibi SUV modellerimiz ile süregelen atağımızı yeni Puegot 308 ile bir üst seviyeye taşıyarak önümüzdeki dönemde yeni bir rekor kıracağımıza inanıyoruz. Otomobil sevdalılarının merakla beklediği yeni aslan logosu, göz alıcı tasarımı ve rakipsiz teknolojik donanımlarıyla segmentinde eşsiz bir deneyim sunacak Yeni Peugeot 308 modelimizin de katkısıyla 2023 yılında daha yukarıları hedefliyoruz.’ açıklamasında bulundu.

Yeni Peugeot 308 ile ilgili olarak C-Hatchback segmentinde sadece ana akım değil, özellikle segmentin üst sınıfını hedeflediklerini belirten Reyhanoğlu, ‘Yeni Peugeot 308, hem tasarımı hem konfor özellikleri hem de yenilikçi teknolojileriyle hatchback segmentinin en arzulanan seçeneklerinden biri konumunda olacak” ifadelerini kullandı.

Reyhanlıoğlu, yeni Peugeot 308 için daha fiyatı açıklanmadan 400 adet sipariş aldıklarını da sözlerine ekledi.