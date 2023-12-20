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1 Ocak'ta başlıyor! 2024 yılı itibarıyla hayatımıza girecek 5 yenilik

Yılbaşından itibaren tüketiciyi, esnafı ve reel sektör temsilcilerini ilgilendiren birçok düzenleme uygulamaya konulacak.

20 Aralık 2023 | 14:42
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1 Ocak'ta başlıyor! 2024 yılı itibarıyla hayatımıza girecek 5 yenilik

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, yeni yılla beraber hayata geçecek 5 yeni düzenleme şöyle... 

Konut kiralamalarına 'Airbnb' düzenlemesi 

1- 1 Ocak 2024'ten itibaren turizm amaçlı konut kiralamalarında yeni dönem başlayacak. Kayıt dışılığı engellemek amacını taşıyan düzenlemeyle konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik sözleşmeden önce izin belgesi alınacak. İzin belgesi bulunmadan konutlarını bu amaçla kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için 15 gün süre verilecek. Bu süre sonunda izin belgesi almadan kiralama faaliyetine devam edenlere 500 bin lira idari para cezası kesilecek.

Yolcu otobüslerine araç takip cihazı takma zorunluluğu

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemesiyle de yeni yılın ilk günü itibarıyla şehirler arası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan otobüsler için araç takip cihazı takma zorunluluğu getirilecek. Taşıtların konum, tarih ve saat bilgileri 2 dakikalık periyotlar halinde Bakanlığın "Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi"ne (U-ETDS) elektronik ortamda iletilecek.

3- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan IMEI numaralarının kayıtlarına ilişkin düzenleme de yılbaşında yürürlüğe girecek. Buna göre, ithal veya imal edilen ya da yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının IMEI numaralarının kayıt işlemleri, ithalatçı veya imalatçı için tahsis edilen kullanıcı hesabıyla yapılacak. Bu hesabın oluşturulması talebi, temsile yetkili olan ve yetkisi sicil tasdiknamesinde belirtilen kişi tarafından BTK'nin sağladığı elektronik ortamda ve elektronik imzalı gerçekleştirilecek.

Ayrıca, BTK'nin Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne (MCKS) kayıtlı iken son sinyal alınmasından itibaren kesintisiz 1 yıl veya 1 Ocak 2024'ten önce kesintisiz 7 yıl elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet alınmaması durumunda IMEI numaraları kullanıma kapatılacak.

Restoran ve kafelerde fiyat listeleri giriş kapısında yer alacak

4- Ticaret Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle, yılbaşından itibaren tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgeler lokanta, restoran, kafe ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde giriş kapısının önüne ve masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulacak.

Düzenlemeyle tüketicilerin yiyecek ve içecek hizmeti sunulan yerlerde iş yerine girmeden tarife ve fiyat listelerini görebilmeleri, fiyat karşılaştırması yaparak tercihte bulunabilmeleri sağlanarak, tüketicilerin bilgilendirilmeleri ve ekonomik çıkarlarının en üst seviyede korunmaları, olası mağduriyetlerin engellenmesi hedefleniyor.

5- Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce yılbaşında devreye alınacak İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) ile yurt içinde üretilen veya ithal edilen inşaat demirleri, üretim ve ithalat aşamasından nihai satış veya müteahhitçe inşaatlarda kullanım aşamasına kadar izlenecek.

Söz konusu sistem verileri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ticaret bakanlıkları ve Gelir İdaresi Başkanlığına da aktarılacak.

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