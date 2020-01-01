Yerelleşme politikası devam edecek
Dünya ilaç pazarı 1,2 trilyon dolarlık hacme sahip. Türkiye ise 2018 yılında 30,9 milyar TL’ye ulaşan pazarıyla dünyada 17’nci sırada.
2019 yılı sonunda Türkiye ilaç pazarının kur artışları, hastane ve eczane kanalında yüzde 30’luk büyümeyle yaklaşık 40,2 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor.
2020’de ise sektörün 42,5 milyar TL’lik hacme ulaşması öngörülüyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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