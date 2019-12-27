Son dakika: Yerli otomobil tanıtılıyor
Türkiye’nin merakla beklediği yerli otomobili ön gösterimi Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde başladı.
“Türkiye’nin Otomobili”nin ön gösterimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla başladı.
Tanıtımda ilk konuşmayı Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş yapıyor. Gürcan, “Projeye başlamadan önce 18 şirketi inceledik. Aylardır heyecandan uyuyamıyoruz” dedi. Gürcan, “Marka isimlendirmesini önümüzdeki seninin ortasında yapmayı düşünüyoruz” diye konuştu.
Gürcan’ın konuşmasından satır başları şöyle:
Türkiye’nin özlemini gidermek amacıyla çıktığımız yolda hayallerimizi ileri taşımak üzere otomobilden daha fazlasını yapmak üzere söz verdik, önce kendimize sonra sizlere. Bugün sizlere geldiğimiz noktayı anlatmak, otomobilimizi tanıtmak ve otomobilden daha fazlasını ifade etmek istiyoruz.
Böyle bir faaliyete başlamanın tam zamanı olduğunu düşünüyoruz. Dünyada otomotiv ile ilgili kurallar değişiyor. Otomobilimiz akıllı bir cihaza dönüşmekte, otomobil yeni bir yaşam alanı olarak kullanılabilmekte…
Artık nesnelerin internetiyle bağlantılı otomobiller, otomobilin kendisinin internetli olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Şehirlerimiz, evlerimiz, fabrikalarımız akıllandıkça otomobillerimiz bir yaşam alanına, her birinin iç içe girdiği bir alana dönüşüyoruz. Bu nedenle biz diyoruz ki, doğru zamanda yola çıktık. Bize soruldu geç kalmadınız mı? Artık eskiden olduğu gibi büyükler değil, çevik olan, yaratıcı olan, işbirlikçi olan ve kullanıcıyı faaliyetlerin merkezine koyan şirketler, organizasyonlar başarılı olabiliyor.
Bizim yola çıktığımızda iki hedefimizi olmazsa olmaz olarak belirledik. Birincisi fikri sinai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye, Türkiyemize ait küresel bir marka olarak, bunu yaparken teknolojinin en güncelini yeni neslini kullanmak. Biraz önce de söylediğimiz gibi, doğuştan elektrikli bir otomobil geliştirmek. Nesnelerin internetiyle başından planlayarak akıllı bir cihaz olarak düşünmek ve küresel rekabet etmek.
“SUV’U SEÇTİK, TÜRKİYE’YE EN UYGUN SEGMENT“
Neden SUV’u seçtik. Çünkü Türkiye’nin en uygun segmenti. Müşterilerin beklentilerini aldık. Samimi yenilikçi bir marka bizden bekliyor.
İSİMLENDİRME ÖNÜMÜZDEKİ SENE
Marka isimlendirmesini önümüzdeki seninin ortasında yapmayı düşünüyoruz.
Ürünümüze baktığımızda 200 beygir ve 400 beygir iki alternatif olacak. 500 km menzil ve hızlı şarj ile 30 dakikanın altında şarj imkanı sağlıyoruz. Akıllı bağlantı, internet üzerinden güncelleme; otomobilimizde standart olarak sunulacak. Otonom seviyesine hazır bir teknolojiyle yola çıkıyoruz. En çok önemsediğimiz konulardan birisi sürüş güvenliği. Her türlü ön görüleri düşünerek ve ürün geliştirme sürecini kısaltacak şekilde ilerliyoruz.
Aracın holografik asistanı var.
Peki teknoloji odağımızda ne var? Bir, özgün teknoloji var. Bataryasını sıfırdan geliştirdiğimiz, hiçbir yerden almadığımız, tamamıyla bizim ihtiyaçlarımıza uygun bir teknoloji. Yetkinlik; ülkemizde savunma sanayiinde mükemmel mühendislerimiz var. Otomobilimizin modellemesiyle bir sürü simülasyonu hızlı şekilde yapabiliyoruz.”
HİSARCIKLIOĞLU: 2022’DE BANTTAN ÇIKACAK
TOGG Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da konuşmasında, “2021’de fabrikamızı tamamlayacağız. 2022’de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak” dedi.
FUAYE ALANINDA ELEKTRİKLİ GÜÇ ÜNİTESİ SERGİLENDİ
Tanıtım öncesi fuaye alanında yerli otomobile ait modüler ve elektrikli güç ünitesi sergilendi.
TOGG bünyesindeki görevliler, katılımcıları otomobilin bazı özellikleri hakkında bilgilendirirken, fuaye alanında otomobile ait simülatör ile katılımcılara sürüş deneyimi şansı da verildi.
TANITIMINA DAKİKALAR KALA BAKANDAN YERLİ OTOMOBİL AÇIKLAMASI
TEST SÜRÜŞÜ VİDEOSU PAYLAŞILDI
Türkiye’nin Otomobili Girişimi’nin resmi Twitter adresinden yerli otomobilin üstü brandalı şekilde test sürüşünün yapıldığı video paylaşıldı.
ÜRETİMİ BURSA’DA YAPILACAK
Yerli elektrikli otomobil üretimiyle ilgili ayrıntılar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanlığı kararına göre yerli otomobil üretim tesisi 22 milyar TL sabit yatırımla Bursa’da kurulacak.
Üretim tesisinde 4 bin 323 kişi istihdam edilecek. Bu kişilerin 300’ü nitelikli personel olacak.
Otomobil üretimi 5 ayrı modelde olacak.Yıllık üretim kapasitesi 175 bin adet olacak.
30 BİN ADET ALIM GARANTİSİ
Fabrikaya yatırım yeri tahsisi, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, gelir vergisi stopaj desteği, alım garantisi gibi destekler sağlanacak.
31 Aralık 2035’e kadar Devlet Malzeme Ofisi 30 bin adet otomobil alacak.
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