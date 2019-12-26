Yerli otomobilden içinden ilk görüntü
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobile ilişkin yeni detaylar veren bir görüntü paylaştı.
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun resmi Twitter sayfasından araca dair yeni detaylar veren bir video paylaşıldı.
YERLİ OTOMOBİLİN İÇİNDEN İLK KARE
Saat 14.53’te Türkiye’nin Otomobili’ne ilişkin yapılan yeni paylaşımda ilk kez kabin görüntülerine yer verildi.
Otomobilin kabininde ızgarada olduğu gibi cam açma tuşlarında da ters lale motiflerine yer verildi. Ayrıca dijital gösterge, multimedya ekran ve diğer özelliklere de ilişkin ipuçları paylaşıldı.
DÜN DE FOTOĞRAFI PAYLAŞILMIŞTI
TOGG’un Twitter hesabından “Türkiye’nin Otomobili”nin ön cam, tavan çıtası, A sütunları, aynaları ve ızgara kısmında İstanbul’un sembollerinden “lale” figürünü gösteren yeni bir fotoğraf yayınlanmıştı.
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