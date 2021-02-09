Çocukların günlük gereksinimlerine uygun çözümler sunmak amacıyla kurulan Hekim İlaç, yeni ürünlerle büyümesini sürdürüyor. Çocuk ve yetişkinler için takviye ürünler geliştiren şirket, portföye eklenecek ilaç ve dezenfeksiyon ürünleriyle de Avrupa pazarına girmeyi hedefliyor.

Hekim İlaç CEO’su Murat Doğan, “Şirketi kurduğum yıllarda bazı özel hastalıklar için gereken ürünlerin birçoğu yoktu ya da yurt dışından geldiği için çok pahalı oluyordu. Günümüzde halen bu sorunu yaşıyoruz. Bende hem yerli hem kaliteli, ihtiyaca yönelik ürünler üretme ve ilaçla ilgili Ar-Ge çalışmaları yapma hayalini gerçeğe dönüştürdüm ” dedi.

Hekim İlaç olarak, gerek çocukların gerekse yetişkinlerin ihtiyaç duyabileceği takviyeler üzerinde Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini kaydeden Doğan, yeni

ürün ve markalarla portföyü geliştirdiklerini açıkladı. Doğan, “Hayalimiz; bu üretkenliği kalite ve bilimsel çalışmalarla daha ileriye taşıyıp, dünya pazarında önemli bir rol almak” dedi.

Doğan şöyle devam etti:

“Büyük hayallerle kurduğumuz şirketimiz sektörde çok güçlü rakiplerle mücadele etmek durumunda kaldı. Ancak bizi de güçlü kılan nokta, şirket sahibi olarak bir pediatrist olmam ve pediatrist arkadaşlarımın da desteklerini devamlı yanımda hissetmem oldu. Geliştirdiğimiz formülasyonlar, markalarımızın etkileri ve aldığımız olumlu geri dönüşler bizi cesaretlendirerek, yolumuzu açtı ve nihayetinde başarıya ulaştık. Sektörün içine girdikten sonra sanayi ve satış arasında pek çok unsurla tanışıp, bilgi ve tecrübemizi daha da artırdık. Bu işe çılgın bir girişim olarak başladık ancak en önemli sermayemiz bilgimiz ve mesleğimiz oldu.”

Yeni ürünlerle Avrupa pazarına girecek

Yeni ürünlerle Avrupa’ya satış yapacaklarını kaydeden Doğan, “Ürünleri arasında çocuklar için büyüme ve gelişmeyi destekleyen bir serimiz mevcut. Bu seri içerisinde yer alan bir markamız uluslararası yayınlara da konu oldu. Şirketimizin ayrıca, içeriğinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sisteminin normal fonksiyonlarına katkıda bulunan ürünleri ve kozmetik ürünleri de piyasada mevcut. Şu sıralar yurt dışındaki partnerlerimizle geliştirmekte olduğumuz yeni ürünlerle de çok kısa bir süre sonra Avrupa ve Türkiye pazarında yer almayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

Doğan, şunları söyledi:

“Biz teşvik veya proje ortaklığı hiç yapmadık. Şu anda iki özel kurumla yürüttüğümüz projelerimiz mevcut. Bunlardan biri ilaç, diğeri ise dezenfeksiyon geliştirilmesi konusunda. Bu Ar-Ge birimleri genelde bizim iştirak ettiğimiz her biri kendi özel ilgi alanları olan merkezler olup, bitmiş üründe güçlü olmamıza katkı sağlıyorlar.”

Doğan, ayrıca vitamin ve gıda takviyelerinde tüketicilere “Güvenilir Ürün Sertifikası” aranması gerektiği uyarısında bulundu.