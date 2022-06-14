Bu yıl 721 milyon dolar ciro hedefleyen Zorlu Tekstil Grubu, yatırımlarının odağına yeşil dönüşüm ile ihracatta büyümeyi aldı.Sürdürülebilir ve akıllı ürünlerin cirodaki payını yüzde 50’ye taşımaya hazırlanan grup, 240 milyon dolarlık ihracat hedefi koydu.

Yaklaşık 70 yıl önce Denizli’de küçük bir dokuma atölyesinde temelleri atılan Zorlu Holding, ilk göz ağrısı tekstil sektöründe yeşil dönüşüm için etki yatırımlarını hızlandırdı.

Ev tekstili ürünlerini TAÇ ve Linens markalarıyla tüketicilerle buluşturan Zorlu Tekstil, temiz üretim anlayışıyla yatırımlarını büyük ölçüde sürdürülebilir alana taşıdı.

Bu yıl 53 milyon dolarlık yatırımın önemli bir kısmını verimlilik artışı ve yeşil dönüşüme aktaran şirket, sürdürülebilir ve akıllı ürün kategorisinin cirodaki yüzde 25 olan payını beş yılda yüzde 50’nin üzerine çıkarmayı hedefliyor.

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