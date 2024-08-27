Yeşil pasaport uygulaması genişliyor mu? Yanıt geldi

Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman ve beraberindeki heyet, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ı ziyaret etti. Ziyarette, toplu iş yeri projesi ve turizmden tarıma, gıda sektöründen inşaat ve hizmet sektörüne ATSO’nun 49 meslek komitesinin talep ve çözüm önerilerinin yer aldığı dosya Bakan Bolat’a sunuldu. Son günlerde Yeşil Pasaport konusunda birçok meslek grubunun dâhil olduğu bir düzenlemeye ilişkin Bakan Bolat’a konuyla ilgili iş insanlarının yeşil pasaport talebini dile getiren Hacısüleyman, “Son dönemde artan vize sıkıntıları iş dünyasını zor durumda bırakıyor, bu konuda iş insanlarına öncelik verilmesini istiyoruz” dedi.

'TAMAMEN YANLIŞ BİLGİ'

Habere göre Bakan Bolat, “Sosyal medya dezenformasyonu ile Yeşil Pasaport uygulamasına dahil edildiği iddia edilen meslek grupları oldu. Fakat bu tamamen yanlış bir bilgi, uygulamayı genişletmiyoruz, Yeşil Pasaporta olan güveni sarsamayız” diye konuştu.