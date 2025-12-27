Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak 2026 metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 1 Ocak 2026 tarihinde İstanbulluların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla kapsamlı bir plan hazırladı. Yapılan resmi açıklamaya göre, yılın ilk günü ulaşım ücretsiz olurken, yılbaşı gecesi yaşanacak hareketlilik için de rekor sayıda ek sefer düzenlenecek.

İşte İBB'nin yılbaşı ulaşım planındaki öne çıkan başlıklar:

Ek Sefer Takviyesi

31 Aralık gecesi vatandaşların evlerine rahatça ulaşabilmesi için otobüs ve metrobüs hatlarında yoğun bir mesai harcanacak:

Metrobüs: Mevcut seferlere ek olarak 310 ek sefer yapılacak.

Otobüs (İETT): Yoğun hatlarda toplam 370 ek sefer düzenlenecek.

Böylece toplamda 680 ek seferle sabaha kadar kesintisiz hizmet sağlanacak.