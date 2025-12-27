Yılbaşına kısa bir süre kaldı. 1 Ocak resmi tatil gününde toplu taşıma ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. İBB'den toplu taşıma ile ilgili son dakika açıklaması geldi.
1 Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak 2026 metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 1 Ocak 2026 tarihinde İstanbulluların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla kapsamlı bir plan hazırladı. Yapılan resmi açıklamaya göre, yılın ilk günü ulaşım ücretsiz olurken, yılbaşı gecesi yaşanacak hareketlilik için de rekor sayıda ek sefer düzenlenecek.
İşte İBB'nin yılbaşı ulaşım planındaki öne çıkan başlıklar:
Ek Sefer Takviyesi
31 Aralık gecesi vatandaşların evlerine rahatça ulaşabilmesi için otobüs ve metrobüs hatlarında yoğun bir mesai harcanacak:
Metrobüs: Mevcut seferlere ek olarak 310 ek sefer yapılacak.
Otobüs (İETT): Yoğun hatlarda toplam 370 ek sefer düzenlenecek.
Böylece toplamda 680 ek seferle sabaha kadar kesintisiz hizmet sağlanacak.
İstanbul'da yılbaşı gecesi ulaşım planı netleşti. 31 Aralık 2025'i 1 Ocak 2026'ya bağlayan gece, şehri birbirine bağlayan ana raylı sistem hatları kesintisiz hizmet verecek.
İşte İBB ve Metro İstanbul tarafından duyurulan ulaşım detayları:
24 Saat Kesintisiz Hizmet Verecek Metro Hatları
Aşağıdaki metro hatları, yılbaşı gecesi boyunca hiç kapanmadan 24 saat süreyle seferlerine devam edecektir:
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı
M1B Yenikapı-Kirazlı
M2 Yenikapı-Hacıosman
M3 Bakırköy-Kayaşehir
M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı
M5 Üsküdar-Samandıra
M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü
M7 Yıldız-Mahmutbey
M8 Bostancı-Parseller
M9 Bahriye-Olimpiyat
Zabıta Dairesi Başkanlığının 31 Aralık akşamından 1 Ocak sabahına kadar kent genelinde kapsamlı denetim ve tedbirler gerçekleştireceği, uygunsuzluk tespiti durumunda idari işlem uygulanacağı aktarılan açıklamada, İtfaiye Dairesi Başkanlığının da olası yangın ve tehlikeli durumlara karşı hazır durumda olacağı, acil yardım ve cankurtarma ekiplerinin sağlık istasyonlarında yeterli personel ve ambulansla yılbaşı boyunca hizmet vereceği bildirildi..