Yılbaşının simgelerinden "kokina çiçeği" nedir, gelenek nereden geliyor?

Yılbaşı ruhunun en canlı simgelerinden biri olan kokina, aslında doğada o haliyle bulunmayan, büyük emeklerle hazırlanan bir "el yapımı" çiçektir. Hem ismi hem de taşıdığı anlamlarla İstanbul’un çok kültürlü geçmişinden günümüze uzanan bir gelenektir.