  Anasayfa
  Haberler
  Yılbaşının simgelerinden "kokina çiçeği" nedir, gelenek nereden geliyor?

Yeni yılın en sevilen sembollerinden biri olan kokina, sadece bir süs bitkisi değil; İstanbul’un köklü kültürünü, sabrı ve umudu simgeleyen bir gelenek. Halk arasında "şans" ve "bereket" getirdiğine inanılan kokina çiçeği bu yıl da tezgahlardaki yerini aldı.


Kokina geleneği Anadolu ve özellikle İstanbul’daki Rum toplumu aracılığıyla günümüze taşınmıştır. Eski İstanbul’da Rum aileler, yılbaşında evlerini bu canlı kırmızı meyvelerle süslerdi. Zamanla bu gelenek tüm şehre ve ülkeye yayılarak, kışın en gri günlerinde içimizi ısıtan bir ritüele dönüştü.

Yılbaşı ruhunun en canlı simgelerinden biri olan kokina, aslında doğada o haliyle bulunmayan, büyük emeklerle hazırlanan bir "el yapımı" çiçektir. Hem ismi hem de taşıdığı anlamlarla İstanbul’un çok kültürlü geçmişinden günümüze uzanan bir gelenektir.

Kokina ismi, Yunanca "kokino" (κόκκινος) yani "kırmızı" kelimesinden gelir.

Bu gelenek, İstanbul’da yaşayan Rumlar tarafından başlatılmıştır. Rum ailelerin yeni yıl ve Noel dönemlerinde evlerini süslemek için kullandığı bu bitki, zamanla İstanbul'un bir simgesi haline gelmiş ve tüm Türkiye'ye yayılmıştır.

Kokina sadece görsel bir süs değil, aynı zamanda bir dizi inanışın da taşıyıcısıdır. Yeni yılda eve alınan kokinanın o yıla şans, huzur ve bereket getireceğine inanılır.

En yaygın rivayete göre; eğer aldığınız kokinalar bir sonraki yılbaşına kadar renkleri bozulmadan, yapraklarını dökmeden taze kalırsa, o yıl içinde yeni bir ev alacağınız söylenir.

Kırmızı rengin enerjiyi ve aşkı, yeşilin ise hayatın devamlılığını ve umudu simgelemesi, onu yeni başlangıçlar için ideal bir sembol yapar.

Bu özel bitki, bereket, talih ve iyi niyetin sembolüdür. Bu yüzden sevdikleriniz için anlamlı ve hoş bir yılbaşı hediyesi olabilir. Özellikle yeni bir eve taşınanlar veya yeni yıl dilekleri olanlar için idealdir.

Kokina çiçeği için çoğu zaman saksı yerine; çiçek sepeti, vazo veya dekoratif düzenlemelerde kullanılır. Bunun sebebi, doğada bu bitkinin kırmızı meyveleri ve yeşil dalları ile birlikte nadiren bulunmasıdır; genellikle iki farklı bitki elle birleştirilerek elde edilen bir aranjman olmasıdır. 

Bir çiçek olmamasına rağmen kokina, rengi ve dayanıklılığı sayesinde yeni yıl süslemelerinin başrolünü üstlendi. Canlı kırmızı meyveleri yılbaşı dekorasyonuyla uyum sağlarken, uzun süre bozulmadan kalması da onu dönemlik bir süs haline getirdi. Geçmişte yılbaşı alışverişinin ayrılmaz bir parçası olan sokak tezgâhlarından kokina satın alma geleneği, günümüzde nostaljik bir ritüel olarak yaşatılıyor.

Kokina; tarihi, el işçiliği ve taşıdığı anlamla yalnızca bir dekor değil, kuşaklar boyunca aktarılan bir yılbaşı geleneği olarak İstanbul kültüründe varlığını sürdürüyor.

Kokinanın meyveleri ve yaprakları kedi ve köpekler için toksik (zehirli) olabilir. Ayrıca dikenli yapısı ağız ve pati yaralanmalarına yol açabilir.

Kokina sıcağı pek sevmez. Kalorifer yanı gibi doğrudan ısı kaynaklarından uzak, serin bir yerde tutarsanız rengini daha uzun süre korur.
