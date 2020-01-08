Yıldız’ın Kümaş’ına Yıldırım talip oldu
Gözde Girişim’e bağlı olan ve bir süredir satış masasında olan Kümaş Manyezit’e yerli bir talip çıktı.
Bir süre önce Yıldız Holding, Avusturyalı RHI Magnesita ile bağlayıcı olmayan niyet mektubu imzaladığını duyurmuştu.
Geçen yıl başlayan görüşmelerde sona gelinirken, Kümaş’ın yüzde 51’lik hissesini elinde bulunduran Gözde Girişim, işlemin tamamlanmasının, nihai sözleşmeler üzerinde mutabakata varılması ve gerekli yasal izin süreçlerinin tamamlanmasına bağlı olduğunu açıklamıştı.
Aldığımız duyumlara göre Yıldırım Şirketler Grubu da Kümaş için teklif verdi. Yıldırım’ın bu satın alma için 400 milyon dolarlık bir teklif sunduğu bilgisine ulaştık.
Kümaş’ın satışı gerçekleşir ve Rekabet Kurumu da buna onay verirse, Ortadoğu’nun en büyük manyezit üretim şirketi el değiştirmiş olacak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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