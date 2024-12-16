Yıllar sonra memleketine döndü, bu işi kurdu

Sezer Bakırkçay, "Normalde Ağrı çok göç veren bir yer. Bu fabrikaların kurulmasıyla kimse memleketini terk etmiyor çünkü sabah evinden çıkıp fabrikaya geliyor, akşam da aynı şekilde gidiyor. Fabrikada yüzde 80 kadın çalışan var" diyor. İşte anlattıkları:

1 DEVLET DESTEĞİYLE KURDU İstanbul'daki tekstilcilik deneyimiyle yıllar sonra döndüğü memleketi Ağrı'da devlet desteğiyle tekstil fabrikası kuran Sezer Bakırçay, 350 gence iş imkanı sağlıyor.

2 25 YIL SONRA DÖNDÜ 41 yaşındaki 3 çocuk babası Sezer Bakırçay, 25 yıl önce gittiği İstanbul'da tekstil işiyle uğraşan dayısının yanında mesleği öğrendi. Burada daha sonra sektörde deneyim kazanıp işinin patronu olan Bakırçay, yıllar sonra döndüğü memleketi Ağrı'da devletin sağladığı imkanlardan yararlanarak Tekstilkent'te fabrika kurdu.

3 350 GENCE İŞ FIRSATI Fabrikasında 350 gence iş fırsatı sunan Bakırçay, üretimle ekonomiye ve istihdama katkı sunmak istiyor. Sezer Bakırçay, AA muhabirine, İstanbul'da uzun yıllar tekstil işi yaptıktan sonra döndüğü memleketindeki gençlere iş imkanı sağladığını ve yatırım yaptığını söyledi.

4 AVRUPALI MARKALARA ÜRETİM Kurduğu fabrikada kaliteli üretim yaptıklarını ifade eden Bakırçay, şu görüşleri dile getirdi: "25 yıl boyunca bu işi İstanbul'da yaptık. Çalıştığımız müşteriler Avrupa'nın önemli markaları arasında yer alıyor. Bu memlekette bir taşı, bir taşın üstüne koyan herkesten Allah razı olsun. Normalde Ağrı çok göç veren bir yer. Bu fabrikaların kurulmasıyla kimse memleketini terk etmiyor çünkü sabah evinden çıkıp fabrikaya geliyor, akşam da aynı şekilde gidiyor" dedi.

5 ÇALIŞANLARIN YÜZDE 80'İ KADIN Bakırçay, "Fabrikada yüzde 80 kadın çalışan var. Kadınların maddi özgürlüğünün olması çok iyi. Bizim burada büyük hedeflerimiz var, daha da büyüyeceğiz. Daha da büyük markalar getireceğiz" diye konuştu.

6 'AĞRI'DA ÜRETİYORUZ, YURTDIŞINA GİDİYOR' Bakırçay, daha çok insana iş imkanı sağlamak istediklerini belirterek, "'Memleket için nasıl daha faydalı işler yaparız?' diye konuşuyoruz. Biz bunu hayal edemezdik ama bugün gerçekleştiriyoruz. Ağrı'da üretiyoruz ve yurt dışına gidiyor. Bunu biz ve Ağrı başarıyor. Ağrı'nın daha iyi şeyler başaracağına inanıyorum" diye konuştu.