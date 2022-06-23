Mighty Jaxx firması sınırlı sayıda üretilen koleksiyonlarıyla tanınıyor. Kurucusu ve CEO Jackson Aw’ın öyküsü ise oldukça dikkat çekici. 32 yaşındaki Aw, oyuncak sevgisini milyon dolarlık bir işe çevirmiş. Jackson Aw, Mighty Jaxx’i 2012 yılında 20.000 dolar kredi ile kurdu. Bugün, tasarım stüdyosu milyon dolarlık bir şirket.

Koleksiyon oyuncakları üreten firmanın CEO’su “Ben en iyi sanatçı değilim. Ben berbatım. Benden çok daha zeki insanları seçmeliyim. Onlarla işbirliği yapıyorum ve onlarla çalışıyorum” diyor. Şirketinin büyümesinin arkasında da bu düşünce yatıyor.

2012 yılında kurulan Mighty Jaxx, en büyük küresel markalardan ve sanatçılardan bazılarıyla ortaklıklar kurarak pop kültürü ve tasarımı birleştiren modaya uygun koleksiyonlar üretmiş. Aw, o zamandan beri 80′den fazla ülkede insanlara “milyonlarca” oyuncak koleksiyon sattığını söyledi.

NASIL YAPILIR VİDEOSU İZLERKEN BAŞLAMIŞ

CNBC’nin haberine göre her şey YouTube’da “büyüleyici” bulduğu birçok “nasıl yapılır videosunu” izlemeye başladığında başlamış. Aw, “Size tavuk kanadının nasıl yapıldığını anlatan videolar, sosisli sandviçlerin nasıl yapıldığı gibi… Onları izlerken, sahip olduğum koleksiyon rafına baktım. Kendi ellerimle bir şey yapabilir miyim?”

17 yaşından beri oyuncak koleksiyoncusu olan Aw, oyuncak üretim sürecini öğrenmek için Çin’in Shenzhen şehrine gidip fabrikaları gezmiş.

Elle oyma ve kalıplama gibi teknikleri öğrendikçe merakı hızla şaşkınlığa dönüşmüş. Çin’de gördüklerinden ilham alan Jackson, Singapurlu grafiti sanatçısı Clogtwo ile kendi tasarım oyuncağını üretmek için bir ay sonra eve dönmüş.

KREDİ ÇEKEREK BAŞLADI

Aw ile Clogtwo birlikte Mighty Jaxx’in ilk koleksiyonu olan “Hell Lotus”a imza atmışlar. Aw, 2012 yılında Singapur Comic Convention’da lansmanını yaptığı oyuncağın 200 parçası için 20 bin dolarlık kredi kullanmış.

Aw, ilk parti ürünlerin 6 ay içinde tükendiğini ve o günden sonra geri dönüşü olmadığını söylüyor.

SANATÇILARLA ÇALIŞTI

Aw, Mighty Jaxx’in yıllar içinde benzersiz, sınırlı sayıda üretilen koleksiyonlar oluşturmak için dünyanın dört bir yanından sanatçılarla ortak çalışmaya devam ettiğini ve bunun yanında “nakit akışını olumlu” olduğunu söylüyor. Çok çok sonrasına kadar bir daha dışarıdan para almaya da ihtiyacı olmamış.

DC COMİCS İLE İŞBİRLİĞİ: 30 DAKİKANIZ VAR

Aw, Warner Brothers’ın DC Comics şirketi ile ilk lisans ortaklığını yaptığı 2015′te şirket için durum gerçekten değişti.

O zamanlar Warner Brothers’ın küresel oyuncaklardan sorumlu başkan yardımcısı olan Julian Montoya’ya büyük bir hevesle e-posta gönderdiğini hatırlıyor. “Sekreteri cevap verdi, “Cuma 30 dakikamız var, gelip bizimle sohbet edebilirsiniz.”

Mighty Jaxx, Warner Brothers’ın DC Comics ile ilk lisans ortaklığını yaptıktan sonra, şirket 2015’te bir önceki yıla göre dört kat daha fazla olarak 1.7 milyon dolar kazandı. Bu şirket için çok büyük bir sıçramaydı.

ADİDAS’TAN NETFLİX’E

O zamandan beri Aw, Adidas, Hasbro ve Nickelodeon’dan Formula 1, Susam Sokağı ve Netflix’e kadar dünyanın dört bir yanındaki fandomlara ulaşmak için ünlü markalarla iş birliklerini ikiye katladı.

Bu işbirlikleri, Aw’nin daha geniş ölçekte ve daha düşük fiyatlarla koleksiyon ürünleri üretmesine olanak tanıyarak onları hayranlar için daha erişilebilir hale getirdi.

Mighty Jaxx’e göre, şirketin geliri 2019′dan 2021′e kadar %71′lik bir bileşik oranda büyüdü.

Mighty Jaxx bugüne kadar yaklaşık 40 milyon dolar topladı. Yatırımcıları arasında Çinli holding Tencent, KB Investment ve East Ventures yer alıyor.

Aw ayrıca 2018′de 28 yaşında Forbes’un 30 Yaş Altı En Zengin 30 Asyalı listesine de girdi.