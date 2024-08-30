Zamlı yurt dışı çıkış harcı da etkilemedi: Midilli Adası kuyruğu uzadıkça uzadı

Tatilciler, adaya gidebilmek için sabahın ilk saatlerinden itibaren Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde zaman zaman yüzlerce metrelik kuyruklar oluşturdu.

Yeşil pasaportu olanlar ve kapıda vize uygulamasından yararlanan tatilciler sırayla içeri alınarak işlemlerini yaptırdıktan sonra feribotlarla Midilli'ye gitti.

Ayvalıklı turizmci Nevzat Turhan, gazetecilere, gerek coğrafi gerekse kültürel yakınlığı dolayısıyla tercih edilen Midilli'ye feribotla 45 dakikada ulaşılabildiğini söyledi. Turhan, kapıda vize uygulamanın da etkisiyle 3 günlük süreçte yoğunluğun sürmesini beklediklerini ifade etti.

Ayvalık ile Midilli arasında karşılıklı feribot seferleri düzenleyen firma sahibi Ali Jale ise deniz hudut kapısının Zafer Bayramı dolayısıyla son derece kalabalık olduğunu vurguladı.

4 2-3 bin arasında kişinin adaya geçmesi bekleniyor Bu 3 günlük periyotta Midilli'ye 10-15 sefer düzenleyeceklerini, 2 bin ila 3 bin kişinin adaya geçişini sağlayacaklarını anlatan Jale, şöyle konuştu:

"Bizim açımızdan da yolcularımız açısından da bu sene oldukça iyi geçiyor. Kapıda vizenin devam etmesiyle kış aylarında da özellikle hafta sonlarında Midilli Adası'na geçişlerde yoğunluğun olacağını düşünüyorum.