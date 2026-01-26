Zenginlik onlara mutluluk getirmedi: Kimi aradığını bulamadı, kiminin ilişkileri bitti

Milyonlarca dolarlık servete sahip bazı isimler, maddi imkanların genişlemesine rağmen mutluluğu yakalayamadıklarını dile getiriyor. Erken yaşta emekli olma hayalini gerçekleştirenler de var, serveti nedeniyle ilişkilerinde kırılmalar yaşayanlar da… İşte Focus.de’de yer alan habere göre, zenginliğin her zaman mutluluk getirmediğini gösteren o milyonerlerin hikayeleri…
1 Sergey Brin: Erken yaşta emekli oldu, aradığı mutluluğu bulamadı
Teknoloji milyarderi ve Google’ın kurucu ortaklarından Sergey Brin, 1998 yılında Larry Page ile arama motoru Google’ı kurdu. Brin ve Page, o dönemde Stanford Üniversitesi’nde doktora öğrencisiydi.
Google’ın 2015 yılında Alphabet Inc. çatı şirketi altında yeniden yapılandırılmasının ardından Brin, Alphabet’in başkanı oldu.
Brin, 2019 yılında koronavirüs salgını başlamadan kısa süre önce 251 milyar dolarlık servetiyle resmi olarak emekliye ayrıldı.
Digital Pioneers’te yer alan habere göre Brin, o günleri anlatırken “Kafelerde oturup fizik çalışmak istiyordum. O zamanlar tutkum buydu” ifadelerini kullandı.
2 Sergey Brin: "Artık eskisi kadar zeki değildim"
Kafelerde vakit geçirme hayalini gerçekleştiren Brin, beklediği mutluluğu bulamadı. Brin, o yıllara ilişkin, "Bir şekilde tatminsizdim ve bir düşüş sarmalının içindeymişim gibi hissediyordum. Artık eskisi kadar zeki değildim" ifadelerini kullandı.
Koronavirüs salgınının ardından Google ofisleri yeniden açılmaya başladı. Sergey Brin ise soluğu ofiste aldı.
Brin, bu süre zarfında diğer projelerin yanında Gemini’nin geliştirilmesine katkı sundu. Bugün ise özel projelerin yönetiminden sorumlu.
3 Jeremy Barker: "İnsanlar beni servetim için mi yoksa kişiliğim için mi seviyor?"
Zengin ve mutsuz olma sorununu Murphy Door'un kurucusu ve multimilyoner Jeremy Barker da yaşadı. Barker, Business Insider’a verdiği demeçte, finansal başarısının ve değişen önceliklerinin eski ilişkilerini olumsuz etkilediğini söylüyor.
İnsanların onu kişiliği için mi yoksa serveti için mi sevdiğini sık sık sorgulamak zorunda kaldığını belirtiyor.
Barker, "İnsanların beni gerçekten sevip sevmediğini ya da her şeyin sadece yüzeysel olup olmadığını sorgulamak zorunda kalmaktan nefret ediyorum” diye itiraf ediyor. Barker ayrıca yalnızlık ve sosyal sorunlarla da mücadele ettiğini söylüyor.
4 Kimanzi Constable: "Arkadaşlarım ve ailem sürekli para istedi"
Amerikalı yazar ve girişimci Kimanzi Constable’a da çok para mutluluk getirmedi. Milyoner Constable, zenginliğin beraberinde özel hayatında çatışmaları da getirdiğini söyledi. Constable, "Bir milyon dolar kazandığımda, arkadaşlarım ve ailem sürekli para istedi" dedi.
5 Barbara Corcoran: 'Zenginlik beni fakir olduğum zamanlardaki kadar mutlu etmedi"
Tahmini net serveti 100 milyon dolar olan emlak yatırımcısı Barbara Corcoran, zenginliğin kendisini “fakir olduğu zamanki kadar mutlu etmediğini” söylüyor.
Moneytalksnews’te yer alan habere göre Corcoran, belli bir zenginlik seviyesine ulaştıktan sonra kişinin bu kez bir sonraki finansal hedefin peşinden koşmaya başladığını ve bunun da bitmeyen bir döngüye dönüştüğünü savunuyor.
6 Sylvester Stallone: "Ne kadar zengin olduğunuzun önemi yok, hayatın gerçeklerinden kaçamazsınız"
Ünlü aktör Sylvester Stallone, zenginlerin diğer insanlardan çok da farkı olmadığına dikkat çekiyor.
Stallone, maddi durumundan memnun olduğunu ve ailesinin "şanslı" olduğunun farkında olduğunu söylüyor. Ancak ailesinin de herkes gibi aynı zorlukları yaşadığını belirterek, “Her şeyin yolunda olduğunu düşündüğünüzde bile aslında öyle olmayabilir” diye belirtiyor.
Stallone, "Ne kadar zengin olduğunuzun önemi yok, hayatın gerçeklerinden kaçamazsınız. Nokta. Bu, herkesin başına gelir." ifadelerini de kullanıyor.