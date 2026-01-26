Zenginlik onlara mutluluk getirmedi: Kimi aradığını bulamadı, kiminin ilişkileri bitti

Kafelerde vakit geçirme hayalini gerçekleştiren Brin, beklediği mutluluğu bulamadı. Brin, o yıllara ilişkin, "Bir şekilde tatminsizdim ve bir düşüş sarmalının içindeymişim gibi hissediyordum. Artık eskisi kadar zeki değildim" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınının ardından Google ofisleri yeniden açılmaya başladı. Sergey Brin ise soluğu ofiste aldı.

Brin, bu süre zarfında diğer projelerin yanında Gemini’nin geliştirilmesine katkı sundu. Bugün ise özel projelerin yönetiminden sorumlu.