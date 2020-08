Zorlu Tekstil, Marks & Spencer ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında İngiltere’ye 5 milyon adet antibakteriyel yıkanabilir yüz maskesi ihraç edecek.

Konuyla ilgili şirketten yapılan açıklamada, “Zorlu Grubu’nun ‘Akıllı Hayat 2030’ vizyonu doğrultusunda, döngüsel ekonomi tabanlı inovasyona dayalı yeni nesil tekstillere uzun süredir yatırım yapan Zorlu Tekstil, sürdürülebilir üretim yaklaşımı kapsamında İngiltere’nin dünyaca ünlü markası Marks & Spencer için 5 milyon adet antibakteriyel ve yıkanabilir özellikli maske üretimi gerçekleştirdi. Yüzde 100 pamuk olan ve antibakteriyel özelliğiyle hem yetişkinler hem de çocuklar için farklı renk ve desenlerde üretilen maskeler İngiltere pazarına sunulacak.” ifadelerine yer verildi.

STeP sertifikasıyla sürdürülebilirliğini belgelendirdi *

Sürdürülebilirlik odaklı üretimi ve hayata geçirdiği ürünleriyle Zorlu Tekstil’in hammadde, proses yönetimi ve ürün tabanlı birçok yenilikçi çözümle dünyadaki sayılı şirketlerden biri olmaya devam ettiğinin vurgulandığı açıklamada, “Standart 100 by Oeko-Tex belgesine sahip olan, bir süre önce ise STeP by Oeko-Tex, ‘Sustainable Textile Production’ (Sürdürülebilir Tekstil Üretimi) sertifikasıyla sürdürülebilir bir tekstil üreticisi olduğunu belgelendiren Zorluteks ve Hometeks fabrikaları, bu belgelerle kullanılan ‘Made in Green’ etiketiyle üretim yapabildiğini tescillemişti. Sahip olduğu belgeler ile Zorlu Tekstil, dün olduğu gibi bugün de Marks & Spencer gibi sürdürülebilirlik odaklı birçok şirketle olan işbirliklerini büyütmeye devam edecek.” denildi.