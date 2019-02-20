2018’de ihracatımızı güçlendirdik
- 2018’de yüzde 43’lük pazar payıyla liderliğimizi 12’nci yılına taşıdık. 32 yılda pazarda 20 kez lider olduk.
- 2018’de 34 bin 114 adet traktör, 30 bin 914 adet motor ürettik ve Türkiye’nin traktör üretiminin yüzde 72’sini gerçekleştirdik. Ürünlerimizin yüzde 98’ini kendimiz üretiyor, bunun yüzde 54’ünü iç pazara satarken yüzde 46’sını ihraç ediyoruz. 130 ülkeye ihracat yapıyor, ihracatın yüzde 80’ini Kuzey Amerika ile Avrupa’ya gerçekleştiriyoruz.
- 2018’de yurtiçinde yıllık yüzde 53 düşüşle toplam 17 bin 655 adet traktör sattık. Ama yurtdışı satışlarımız yüzde 21 artarak 14 bin 502 adede yükseldi. Son yılların en yüksek ihracat rakamına ulaşırken Türkiye’nin traktör ihracatının yüzde 91’ini tek başımıza yaptık.
- 2018’de ciromuz 2017’ye göre yüzde 7 düşüşle 3 milyar 909 milyon TL’ye geriledi, yurtdışı ciromuz yüzde 68 artışla 1 milyar 893 milyon TL’ye yükseldi. 717 milyon TL brüt kâr, 411 milyon TL faaliyet kârı, 498 milyon TL FVAÖK, 240 milyon TL net kâr elde ettik. Yılı 250 milyon TL’lik yatırımla kapattık. 2019 için de 200-250 milyon TL’lik yatırım bütçemiz var.
Aykut Özüner/Türk Traktör Genel Müdürü
Önceki haber Tanzimin perakendeye ne kadar etkisi olur?
Sonraki haber Türkiye'nin ilk ‘Gıda Bankacılığı’ Zirvesi
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?